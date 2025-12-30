Vehículos afiliados tienen hasta el 6 de enero para regresar a casa

La Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa), recordó que la gestión para que las familias con vehículos de procedencia extranjera que se encuentren con su trámite de regularización en marcha, tendrán hasta el seis de enero para poder circular en todo el Estado sin ser interceptados por parte de autoridades gubernamentales durante esta temporada vacacional, informó Gamaliel Cañedo Maciel, líder de Odepafa.

Recordó que esta gestión se ha realizado desde hace veinte años por parte de la organización ante el palacio de gobierno, la cual consiste en solicitar una tregua o acuerdo para evitar que los dueños de dichos vehículos sean víctimas de algún altercado durante estas fechas.

Cañedo Maciel, ha resaltado que la Odepafa lleva una buena relación con el gobierno del Estado, lo que ha hecho posible que este año se haya concretado de manera positiva esta solicitud. “Siempre estamos cumpliendo con lo que nos dice el gobierno, los tres niveles de gobierno, que andemos identificados, la afiliación vigente, el seguro año a terceros, carta de no robo de su vehículo y licencia”.

El dirigente de Odepafa, también destacó que todos los afiliados deben cumplir con los requisitos mencionados para que exista una garantía de que las familias no van a tener problemas gracias a este acuerdo que por lo regular se hace en periodos vacacionales.

Hasta el momento, de acuerdo con datos de la organización en Sonora, hay al menos unos 40 mil afiliados, de los cuales en su mayoría utilizan el beneficio que les otorga este permiso temporal.