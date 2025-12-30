Familia se encadena para impedir desalojo en Local 2 del Mercado Municipal de Hermosillo

Una familia que asegura ocupar desde hace más de cuatro décadas el Local 2 del Mercado Municipal de Hermosillo denunció un nuevo intento de desalojo, ocurrido la noche este martes 30 de diciembre, cuando un abogado acompañado por elementos de la Policía Municipal acudió al lugar para intentar tomar posesión del inmueble.

Ante la situación, integrantes de la familia se encadenaron en la entrada del local para impedir el acceso, argumentando que el conflicto legal continúa en proceso y que no existe una resolución definitiva que autorice el desalojo.

Yolanda Inés Trejo Félix, integrante de la familia afectada, explicó que el local fue rentado en su momento por un periodo de cinco años a terceros, pero que, al concluir dicho contrato, los inquilinos no desocuparon el espacio. Además, señaló que, según su versión, permanecieron varios años sin cubrir rentas ni cuotas correspondientes al mercado.

Durante el incidente, Trejo Félix denunció que una de sus hermanas fue jaloneada por elementos policiales mientras se encontraba encadenada a la puerta del local, y que un menor de edad también fue empujado.

Indicó que cuentan con material en video que documenta los hechos y que analizan presentarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

MANTENDRÁN LOCAL EN RESGUARDO

La familia también cuestionó la legalidad de la posesión provisional otorgada a los inquilinos, la cual, aseguró, fue autorizada por el juez tercero de primera instancia en materia civil, Jorge Arturo Rodríguez Amaya.

Afirmaron desconocer qué documentación se presentó para conceder dicha medida, ya que dicen contar con comprobantes, fotografías y documentos que acreditan su permanencia en el local por más de 40 años.

Trejo Félix agregó que existe una demanda interpuesta desde el 31 de octubre relacionada con la entrega de llaves del local tras la remodelación del Mercado Municipal, mismas que fueron entregadas a los inquilinos y no a la locataria original, situación que forma parte del litigio en curso.

Ante el temor de un nuevo intento de desalojo, la familia informó que mantendrá resguardo permanente del local, incluso durante la noche. Durante el incidente, otros locatarios del Mercado Municipal acudieron al sitio para manifestar su respaldo.