Habrá beca para estudiantes de formación docente en Sonora

Son estudiantes de siete universidades del sur del Estado, quienes podrán tener acceso a la beca de excelencia académica promovida por el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), quienes recordaron que el registro continuará abierto hasta el 8 de enero.

En total son quince escuelas de nivel superior las que podrán contar con estudiantes becados, siempre que cumplan con un promedio de 9.6 por ciento de calificación como mínimo. Del sur del Estado se contempla la Universidad Pedagógica Nacional de Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

Además, también podrán inscribirse los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Rafael Ramírez Castañeda y la Escuela Normal Superior, ambos planteles ubicados en el municipio de Navojoa.

A este listado se suma de Cajeme la Escuela Normal Estatal de Especialización y Escuela Normal Superior; mientras que de Etchojoa se destaca la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles".

Para quienes deseen inscribirse como aspirantes a una de las becas, se deberán registrar antes del ocho de enero antes de las tres de la tarde, debido a que posterior a este tiempo, el sistema cerrará sus formularios.

Como parte de este proceso, el interesado deberá enviar la documentación correspondiente al enlace de becas de la unidad académica a la que pertenecen. Para el 9 de enero, se procederá a la validación de la documentación digital que se llevará a cabo por parte de la Creson.

Otros municipios que también podrán participar son de Hermosillo, con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora; la Escuela Normal de Educación Física; la Escuela Normal Superior de Hermosillo; y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Hermosillo.

También de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se cuenta con registro para aspirantes en las sedes de Nogales, 263 Oficial; Puerto Peñasco; Guaymas y Caborca; así como en la Subsede de San Luis Río Colorado.