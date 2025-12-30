  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Habrá beca para estudiantes de formación docente en Sonora

Cabe destacar que, del sur del Estado son siete unidades las que podrán registrar a sus aspirantes

Dic. 30, 2025
En total son quince escuelas de nivel superior las que podrán contar con estudiantes becados siempre que cumplan con un promedio de 9.6 por ciento de calificación como mínimo
En total son quince escuelas de nivel superior las que podrán contar con estudiantes becados siempre que cumplan con un promedio de 9.6 por ciento de calificación como mínimo

Son estudiantes de siete universidades del sur del Estado, quienes podrán tener acceso a la beca de excelencia académica promovida por el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), quienes recordaron que el registro continuará abierto hasta el 8 de enero.  

En total son quince escuelas de nivel superior las que podrán contar con estudiantes becados, siempre que cumplan con un promedio de 9.6 por ciento de calificación como mínimo. Del sur del Estado se contempla la Universidad Pedagógica Nacional de Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

Además, también podrán inscribirse los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Rafael Ramírez Castañeda y la Escuela Normal Superior, ambos planteles ubicados en el municipio de Navojoa.

A este listado se suma de Cajeme la Escuela Normal Estatal de Especialización y Escuela Normal Superior; mientras que de Etchojoa se destaca la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles".

Para quienes deseen inscribirse como aspirantes a una de las becas, se deberán registrar antes del ocho de enero antes de las tres de la tarde, debido a que posterior a este tiempo, el sistema cerrará sus formularios.

Como parte de este proceso, el interesado deberá enviar la documentación correspondiente al enlace de becas de la unidad académica a la que pertenecen. Para el 9 de enero, se procederá a la validación de la documentación digital que se llevará a cabo por parte de la Creson.

Otros municipios que también podrán participar son de Hermosillo, con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora; la Escuela Normal de Educación Física; la Escuela Normal Superior de Hermosillo; y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Hermosillo.

También de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se cuenta con registro para aspirantes en las sedes de Nogales, 263 Oficial; Puerto Peñasco; Guaymas y Caborca; así como en la Subsede de San Luis Río Colorado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
INEA contempla apoyos económicos para voluntariado
Sonora

INEA contempla apoyos económicos para voluntariado

Diciembre 30, 2025

Esto es para alfabetización, así como para concluir estudios de primaria y secundaria

Vehículos afiliados tienen hasta el 6 de enero para regresar a casa
Sonora

Vehículos afiliados tienen hasta el 6 de enero para regresar a casa

Diciembre 30, 2025

Esto es debido a que se concluye la gestión del permiso solicitado por parte de Odepafa para circular en todo el Estado

Ángeles Verdes listos para atención de regreso a casa
Sonora

Ángeles Verdes listos para atención de regreso a casa

Diciembre 30, 2025

Recomiendan descargar la aplicación oficial para contar con la ubicación del trayecto