  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 31 de diciembre: El año se despide con lluvias y bajas temperaturas

Protección Civil advierte que este miércoles se esperan precipitaciones, rachas intensas de viento y un marcado descenso de temperaturas

Dic. 31, 2025
Clima en Sonora hoy, 31 de diciembre: El año se despide con lluvias y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis de la información meteorológica general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de distintas fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles, en el que se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del estado de Sonora.

De acuerdo con el reporte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera localizada frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, favorecerá fuertes rachas de viento superiores a los 65 km/h, un descenso marcado de las temperaturas y lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros.

Estas condiciones impactarán principalmente al norte, noroeste y centro de Sonora, donde además se mantiene la probabilidad de caída de aguanieve en las zonas más elevadas de la región montañosa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en carreteras y comunidades serranas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades del estado, Hermosillo registró una temperatura mínima de 15 °C y se espera una máxima de 25 °C, con cielos nublados, rachas de viento de hasta 40 km/h y 50% de probabilidad de lluvia. En Ciudad Obregón, el termómetro marcó 17 °C al amanecer y podría alcanzar los 27 °C, con cielos nublados y baja probabilidad de precipitación.

Para Nogales, se anticipa una jornada fresca, con mínima de 8 °C y máxima de 19 °C, además de rachas de viento que podrían llegar a los 60 km/h y una probabilidad de lluvia del 65%. En San Luis Río Colorado, se prevén vientos aún más intensos, con rachas cercanas a los 70 km/h, temperaturas entre 14 y 19 °C y posibilidad de lluvia del 40%.

En el sur del estado, Navojoa presentará temperaturas más templadas, con mínima de 17 °C y máxima de 27 °C, cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitación. Mientras tanto, Agua Prieta podría registrar una de las mañanas más frías, con 6 °C, cielos nublados y 60% de probabilidad de lluvia. En Guaymas, se esperan cielos mayormente nublados, temperaturas de hasta 24 °C y rachas de viento de 40 km/h.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada por medios oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tomar precauciones ante el descenso de temperaturas y las lluvias previstas para este miércoles en la entidad.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Familia se encadena para impedir desalojo en Local 2 del Mercado Municipal de Hermosillo
Sonora

Familia se encadena para impedir desalojo en Local 2 del Mercado Municipal de Hermosillo

Diciembre 30, 2025

Explicaron que el local fue rentado, pero al concluir el periodo pactado los inquilinos no desocuparon el espacio

INEA contempla apoyos económicos para voluntariado
Sonora

INEA contempla apoyos económicos para voluntariado

Diciembre 30, 2025

Esto es para alfabetización, así como para concluir estudios de primaria y secundaria

Habrá beca para estudiantes de formación docente en Sonora
Sonora

Habrá beca para estudiantes de formación docente en Sonora

Diciembre 30, 2025

Cabe destacar que, del sur del Estado son siete unidades las que podrán registrar a sus aspirantes