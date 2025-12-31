Clima en Sonora hoy, 31 de diciembre: El año se despide con lluvias y bajas temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis de la información meteorológica general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de distintas fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles, en el que se prevén condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del estado de Sonora.

De acuerdo con el reporte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera localizada frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, favorecerá fuertes rachas de viento superiores a los 65 km/h, un descenso marcado de las temperaturas y lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados de entre 5 y 25 milímetros.

Estas condiciones impactarán principalmente al norte, noroeste y centro de Sonora, donde además se mantiene la probabilidad de caída de aguanieve en las zonas más elevadas de la región montañosa, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en carreteras y comunidades serranas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades del estado, Hermosillo registró una temperatura mínima de 15 °C y se espera una máxima de 25 °C, con cielos nublados, rachas de viento de hasta 40 km/h y 50% de probabilidad de lluvia. En Ciudad Obregón, el termómetro marcó 17 °C al amanecer y podría alcanzar los 27 °C, con cielos nublados y baja probabilidad de precipitación.

Para Nogales, se anticipa una jornada fresca, con mínima de 8 °C y máxima de 19 °C, además de rachas de viento que podrían llegar a los 60 km/h y una probabilidad de lluvia del 65%. En San Luis Río Colorado, se prevén vientos aún más intensos, con rachas cercanas a los 70 km/h, temperaturas entre 14 y 19 °C y posibilidad de lluvia del 40%.

En el sur del estado, Navojoa presentará temperaturas más templadas, con mínima de 17 °C y máxima de 27 °C, cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitación. Mientras tanto, Agua Prieta podría registrar una de las mañanas más frías, con 6 °C, cielos nublados y 60% de probabilidad de lluvia. En Guaymas, se esperan cielos mayormente nublados, temperaturas de hasta 24 °C y rachas de viento de 40 km/h.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada por medios oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tomar precauciones ante el descenso de temperaturas y las lluvias previstas para este miércoles en la entidad.