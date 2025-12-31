Cedes otorga 273 licencias ambientales integrales

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), cierra el año con 273 licencias ambientales integrales expedidas a lo largo de este año, que son ochenta más que en 2024, que cerró con 193.

Estas licencias se otorgan para obtener uno o varios de los permisos, autorizaciones, registros u otros actos administrativos similares en materia ambiental, que se requieren para realizar cualquier obra o actividad previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De acuerdo a información de la Cedes, del 2021 al 2025, suman un total de 864 licencias ambientales otorgadas. En 2021 fueron 114; para 2022 se entregaron 154; en 2023 se aprobaron 130; en 2024 sumaron 193; y finalmente, en 2025 con corte al 11 de diciembre se otorgaron 273.

Cedes, ha destacado que los números y el avance que se ha tenido con el paso de los años en la actual administración, reflejan el avance que ha tenido Sonora en cuanto a la claridad de las reglas y la realización de trámites ágiles para impulsar una inversión responsable.

Asimismo, la comisión señaló que el gobierno de Sonora, a través de la dirección general de gestión y política ambiental, ha logrado mantener cero rezago en el trámite de licencias ambientales, brindando de esta manera certeza a las empresas, al mismo tiempo que se cuida el entorno ambiental.

Son trece tipos de licencias las que hasta el momento se otorgan por parte de la Cedes, cada una con distintos costos, siendo la de materia de riesgo ambiental el monto más elevado que corresponde a 19 mil 158 pesos y con una vigencia de cinco años; a esta le sigue la de materia de impacto ambiental, con un valor de 18 mil 647 pesos, y en este caso la vigencia es de cinco años, sin embargo, depende de la vigencia del proyecto.