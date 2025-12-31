CEDH trabajará con internos de ceresos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, trabajará con todos los ceresos del Estado para generar mejores condiciones que promueva la estabilidad en los centros de reinserción social, con el objetivo de neutralizar posibles focos de inconformidad entre quienes se encuentran internos, dijo el presidente de la CEDH, Luis Fernando Rentería Barragán.

Estas acciones se lograron luego del convenio firmado entre la CEDH y la Consejería jurídica del Gobierno Estatal el pasado 28 de octubre, y de igual manea entre la Comisión y la Defensoría pública de Sonora, que hasta el momento han trabajado en unidad principalmente en la revisión de asuntos pendientes sobre los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso.

Informó que, entre noviembre y diciembre, la comisión logró solucionar 390 casos que fueron presentados por personas privadas de la libertad ante la CEDH. "Gracias al trabajo coordinado de este organismo y la defensoría pública de Sonora, se fortalece el derecho de acceso a la justicia y se generan mejores condiciones de estabilidad en los centros de reinserción social en la entidad".

Añadió que para poder solucionar estos casos, se invirtieron un tiempo de trabajo de hasta 32 horas, tan solo en el trabajo realizado en el Cereso Uno, de la capital del Estado, que es donde inició el programa que para el próximo año continuará en los trece Ceresos que operan en el Estado.

"En total, personal de la defensoría pública y visitadores de la Comisión llevaron a cabo once jornadas entre el 5 de noviembre y el 16 de diciembre. Cada caso fue analizado junto a la persona interesada, y se pudo constatar así la atención que se les brinda, acordándose acciones satisfactorias para el cierre del expediente de queja", dijo Rentería Barragán.