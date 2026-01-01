Se prepara Álamos para un 2026 de obras

El 2026 será un año clave para el desarrollo de Álamos, ya que se contemplarán proyectos como la restauración del Parque El Chalatón, la continuidad en la carretera Álamos-El Fuerte y la atención primordial a los servicios públicos, afirmó Samuel Borbón Lara.

El alcalde calificó el 2025 como un gran año, pero el nuevo, dijo, trae retos para seguir transformando la infraestructura y los servicios básicos del Municipio.

En lo que respecta al Parque El Chalatón, una obra que la actual administración ha dado seguimiento desde el primer año de Gobierno y que por mucho tiempo permaneció en el olvido, se destinarán recursos para su rehabilitación, ya que es un proyecto muy esperado por la población.

En el caso de la carretera Álamos-El Fuerte, Borbón Lara informó que se buscará que quede lista este año, al ser una rúa de 70 kilómetros que se considera vital para consolidar el corredor turístico entre Sonora y Sinaloa.

También mencionó que se trabajará en el alumbrado público, uno de los servicios más importantes para el Municipio y al que también se asignarán recursos para mejorar la iluminación en la ciudad.

El alcalde resaltó que este 2026 será un buen año para Álamos, ya que las gestiones serán esenciales para seguir impulsando el desarrollo del Municipio, para el rescate de espacios públicos y para continuar detonando el turismo.

El Parque El Chalatón es una promesa de campaña que quedó pendiente, por lo que este 2026 se destinarán recursos para su rehabilitación