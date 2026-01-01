  • 24° C
Cae vehículo a canal de riego en Navojoa, identifican a los cuatro jóvenes fallecidos

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas y continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del percance

Ene. 01, 2026
Una grúa realiza las maniobras para retirar el vehículo que cayó al canal de riego
Navojoa comenzó el año 2026 con un hecho lamentable, luego de que un automóvil cayera al interior de un canal de riego en un camino de terracería que conecta la comisaría de San Ignacio. El accidente ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de enero y dejó como saldo la muerte de cuatro personas que viajaban en la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó dentro del canal, parcialmente sumergido, lo que dificultó las labores de rescate. Al llegar los cuerpos de emergencia, se confirmó que al interior del automóvil se encontraban cuatro personas sin vida. El tramo donde ocurrió el percance es una zona de terracería, lo que, junto con otros factores, pudo haber influido en la pérdida de control de la unidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y personal de Seguridad Pública acudieron al lugar para realizar las maniobras necesarias y recuperar los cuerpos, además de asegurar el área para evitar otros incidentes.

IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FALLECIDAS

Las autoridades identificaron a las víctimas como:

  • Armando Enrique, de 27 años.
  • Raúl Israel, de 23 años.
  • Jorge Luis, de 23 años.
  • Iván Alberto, de 24 años.

La noticia generó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes lamentaron profundamente la pérdida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas exactas del accidente.

Autoridades locales reiteraron el llamado a extremar precauciones al circular por caminos de terracería y zonas cercanas a canales de riego, especialmente durante la noche o madrugada, cuando la visibilidad es menor. Asimismo, recordaron la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad para evitar tragedias como esta.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
