Tragedia en la carretera Navojoa-Huatabampo: choque y volcamiento de autobús deja un muerto y 32 lesionados

Saldo de una persona sin vida y por lo menos 32 personas que fueron trasladados a los hospitales de Navojoa, fue el resultado de un percance vial y el posterior volcamiento de un autobús de la línea de pasajeros Albatros, con un vehículo de la marca Ford "Escape, color rojo, en un accidente registrado la noche de este domingo.

El percance se habría registrado sobre la carretera Navojoa-Huatabampo, a la altura del Colegio del Pacífico (COLPAC), en un hecho que se presentó alrededor de las 09:00 de la noche.

Según las primeras declaraciones, el conductor de la camioneta habría invadido el carril, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra el autobús, provocando el descontrol de las unidades y el posterior volcamiento.

El hecho movilizó inmediatamente a las diversas corporaciones de rescate, quienes auxiliaron al traslado de las víctimas hacia los hospitales más cercanos, con lo que, de manera preliminar, se confirmó el fallecimiento de una persona, presuntamente tripulante de la camioneta implicada en el choque.

Elementos de tránsito y corporaciones de seguridad implementaron un operativo de control vehicular para prevenir nuevos accidentes y permitir el flujo ordenado de unidades, ya que el tramo carretero permaneció parcialmente obstaculizado.

Participaron elementos de Bomberos, Cruz Roja, Policía y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes realizaron labores de auxilio, atención y trabajos para el deslinde de responsabilidades.

Hasta el cierre de edición, no se había dado mayores detalles de la víctima fatal, ni de los lesionados que fueron trasladados a las unidades médicas.