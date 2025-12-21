Calles en mal estado impacta a taxistas en Navojoa

En medio de una buena temporada, con alta afluencia de clientes, el servicio de taxis también ha resentido afectaciones por el estado de las calles, con problemas por los constantes baches y algunas vialidades que por mucho tiempo han permanecido cerradas, obligando a utilizar rutas alternas.

Según Ramón Talamante, secretario general de la Unión de Concesionarios de Taxis en Navojoa, las malas condiciones de las calles y los constantes taponamientos viales impiden que los conductores vean reflejado este incremento en sus ganancias.

Esta situación, aseguró que obliga a los choferes a reducir la velocidad para evitar daños en las unidades, lo que provoca retrasos, congestionamiento vial y mayor desgaste.

El tema de las calles, indicó que durante todo el año ha provocado que las unidades ingresen a los talleres constantemente, al registrarse daños en suspensión, lo que limita las ganancias generadas.

"Las calles cerradas, los baches que no se arreglan, un problema que se presenta en todos lados, tanto en el centro de la ciudad, como en las colonias, lo alarmante es que no se ve para cuándo pueda quedar", añadió.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades municipales para que se atienda el problema de los baches, ya que mejorar las calles no solo beneficiaría a los taxistas, sino también a los automovilistas y a la movilidad que se genera dentro de la ciudad.

Cabe destacar que en Navojoa hay más de 100 taxistas desempeñando la actividad diariamente, pero limitándose por el estado de las calles.