Centro Ecológico permanecerá abierto

El Centro Ecológico de Sonora espera un aumento de visitantes del 50 por ciento, informó el director, Norberto Ortega Torres, resaltando que permanecerá abierto durante la temporada de vacaciones en su horario habitual, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.

En esta temporada invernal se destacan visitantes provenientes de Chihuahua, Sinaloa y de Estados Unidos, que llegan a Sonora para visitar a sus familias por temporada navideña, y se contará con un horario habitual de miércoles a domingo de 8:00 a 14:00 horas, y el cierre a las cuatro de la tarde.

Aunque la taquilla cierra a cierta hora, para quienes lleguen de último momento, el Centro Ecológico brinda a los visitantes un lapso considerable para que terminen su recorrido de 2.8 kilómetros.

El costo de recorrido tradicional es de setenta y cinco pesos para los adultos y niños de 4 a 12 años de edad, es de 50 pesos; los estudiantes pagan con descuento y presentando su credencial escolar oficial cincuenta pesos igual que los adultos mayores que presenten la credencial del Instituto Nacional de la Senectud (Insen) o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y las personas con discapacidad y también se ofrece un paquete familiar para dos adultos y cuatro niños por 250 pesos.

La entrada para el Ecosafari tiene un costo de 25 pesos para los adultos y 15 pesos para los niños; en convenio entre el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y CEDES, el adulto paga entrada y dos niños entre 4 y 12 años de edad entran gratis; y para grupos escolares paga un adulto y 20 niños entran gratis.