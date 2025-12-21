Dependencias municipales en Álamos se preparan para FAOT 2026

Como parte de los preparativos para lo que será la nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), autoridades municipales en Álamos sostuvieron una reunión previa para ir preparando la organización.

Este 2026, el FAOT se llevará a cabo del 23 al 31 de enero de 2026, marcando su edición número 41, con un programa que incluye música, canto y eventos culturales en las calles, plazas y templos del pueblo mágico, contando con artistas locales, nacionales e internacionales para una celebración de arte y tradición sonorense.

Para ello, fueron dependencias como Turismo Municipal, Servicios Públicos, Educación, Protección Civil y Sindicatura, quienes analizaron el programa del evento, la proyección que se tiene y los miles de asistentes que se esperan arriben a la ciudad.

Rosario Corrales Palafox, secretario del Ayuntamiento de Álamos, dio a conocer que el objetivo fue llegar a acuerdos en materia de organización, prevención y seguridad, en una edición en el que Protección Civil y Seguridad Pública jugarán un rol muy importante para mantener la tranquilidad durante los nueve días que se desarrolle.

Durante la edición número 40 del FAOT, Álamos recibió una asistencia de 104 mil 866 asistentes y una derrama económica de 159 millones de pesos.

El funcionario municipal, precisó que se estarán realizando reuniones constantes con las dependencias involucradas, para el correcto desarrollo del evento, distinguido este nuevo año con un programa de calidad.