Académico inicia huelga de hambre

Este fin de semana el académico Ricardo Ortega Arenas, inició una huelga de hambre para exigir que la Universidad de Sonora (Unison) pague su salario y el retroactivo correspondiente al inicio del semestre 2025-2, de acuerdo con el nivel D que le asignó la Comisión dictaminadora de la facultad de ciencias exactas y naturales.

El profesor de asignatura del departamento de física de la universidad, también tomó la decisión de instalar una casa de campaña en la planta alta del edificio principal, justo en la puerta de entrada de rectoría.

Ante esta situación el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), brindó el respaldo al profesor e incluso procedió a instalar una ambulancia para que estuviera atendiendo al académico ante cualquier situación que pudiera presentarse.

"Soy maestro de física, cuento con un doctorado y tengo 12 años de experiencia, mi sorpresa fue que revisé mi nómina y solo me habían pagado cinco mil cien pesos, entonces es una burla, un chiste, es violencia psicológica, y económica. No estoy dispuesto a recibir este trato por parte de los compañeros de recursos humanos", expresó el profesor, y advirtió que permanecería en el lugar hasta que la Unison resuelva su situación.

Por su parte el dirigente del Staus, Cuahutémoc Nieblas Cota dijo que esta es una situación complicada y que no ha sido una decisión la que el maestro ha tenido que tomar pero que comprenden eta acción. "No es una lucha que haya empezado ahorita es una lucha que tiene años insistiendo persistiendo en un acto de justicia. Las autoridades han sido omisas".

UNISON RESPONDE

Ante esta situación la Universidad de Sonora aclaró que han actuado dentro del marco normativo y los procedimientos institucionales que regulan los concursos de asignación de horas y promoción académica, con estricto apego al Estatuto del Personal Académico y al contrato colectivo de trabajo vigente, garantizando procesos transparentes, evaluados por comisiones colegiadas y respeto a los derechos laborales.

Asimismo, la directora de recursos humanos, Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendívil, informó que el docente participó en la convocatoria CHER-FICENDM-016, sin resultar ganador, ya que la carga académica correspondiente fue distribuida entre el personal de asignatura que obtuvo los puntajes más altos y fue declarado ganador del concurso.