Piden precaución con uso de velas, chimenea y extensiones

Protección civil también hace llamado para que se brinde mantenimiento a tuberías de gas

Dic. 21, 2025
La coordinación estatal de protección civil llama a la ciudadanía en general a tener precaución con las velas, fogatas y chimeneas, para evitar siniestros en los hogares que puedan provocar incluso pérdidas materiales o de vidas.

Indicó que también es importante siempre revisar el equipo de calefacción y brindar del debido mantenimiento para que este se encuentre en buen estado, y asimismo se pide hacer revisiones periódicas de las tuberías de las líneas de gas para evitar incendios en casa.

Respecto al uso de las velas, se recomienda no encenderlas en las habitaciones, apagarlas antes de irse a dormir, mantenerlas retiradas al menos un pie de cualquier cosa inflamable, nunca dejar a los niños solos donde hay velas o fósforos, y considerar usar las que funcionan con baterías debido a que se consideran más seguras.

Para quienes cuenten con chimenea, se pide que sea un profesional quien la limpie e inspeccione al menos una vez al año y mantener cualquier cosa inflamable, como adornos navideños alejada de esta.

Además, se sugiere no sobrecargar los enchufes con calefactores eléctricos debido a que estos pudieran provocar un corto y dependiendo del estado del cableado pudiera terminar en una situación delicada para la familia que habite el lugar.

Por otra parte, también se pide precaución con uso de las luces navideñas y el llamado es para evitar utilizar cables que no estén diseñados para decorar en interiores, arreglos u ornamentos al aire libre, verificar que las luces y los cables de extensión no estén dañados, reemplazar de inmediato las luces o cables que estén dañados, y usar clips, no clavos, para colgar las luces en los exteriores, debido a que estos pueden dañar los cables.

En caso de ser testigo de alguna emergencia de incendio, corto u otro, queda a disposición de la ciudadanía, el número de emergencia 9-1-1, para realizar cualquier reporte.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

