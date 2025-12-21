Clima en Sonora para hoy 21 de diciembre: ambiente cálido y temperaturas que superan los 30°C

El pronóstico del clima para este domingo 21 de diciembre en Sonora estará marcado por condiciones atmosféricas estables en prácticamente todo el estado, debido al dominio de un sistema de alta presión que se mantiene sobre el noroeste del país. Esto favorecerá cielos mayormente despejados, baja probabilidad de nubosidad y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá un día soleado en la mayoría de las regiones.

Durante el transcurso del día se espera un ambiente templado a cálido, especialmente en zonas del centro, sur y noroeste de la entidad, donde las temperaturas alcanzarán valores elevados para esta época del año. En contraste, las primeras horas de la mañana y la noche continuarán registrando un ambiente fresco a frío, principalmente en municipios del norte y áreas serranas, donde el descenso térmico será más notable.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA ESTE DOMINGO

En Ciudad Obregón amanecer se presentará fresco, con temperaturas mínimas cercanas a los 14°C, y por la tarde el termómetro podría subir hasta alrededor de 32°C bajo cielos despejados. Se prevén vientos moderados de norte, con velocidades entre 11 y 19 km/h y sin probabilidad de lluvia.

En Hermosillo, la capital sonorense, se espera una mínima cercana a 14°C en las primeras horas, mientras que la máxima podría alcanzar 33°C por la tarde bajo un cielo mayormente despejado y condiciones secas. La humedad será baja y los vientos ligeros a moderados durante todo el día.

Nogales, las condiciones serán más frescas durante la madrugada con una mínima estimada alrededor de 7°C y una máxima que rondará los 26°C, con cielos despejados y vientos ligeros.

En San Luis Río Colorado, se prevé una mínima de 11°C y una máxima cercana a 26°C. El ambiente será seco con cielos despejados y vientos moderados a ligeros durante el día.

En Navojoa, el sur del estado, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 33°C. El día transcurrirá con sol y condiciones estables, y vientos ligeros que no representarán un factor relevante.

Guaymas, la influencia cercana al mar hará que las mañanas sean más templadas con mínimas alrededor de 14°C, mientras que la máxima podría llegar a los 27°C. Se esperan cielos despejados y vientos moderados, con ambiente más húmedo comparado con el interior del estado.

Este domingo se perfila como un día soleado y estable en Sonora, con contrastes térmicos notables entre zonas serranas frías por la madrugada y tardes cálidas en la mayor parte del territorio. No se anticipan lluvias significativas, por lo que el clima será ideal para actividades al aire libre y planes familiares