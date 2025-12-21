Repunta tráfico en carretera federal

Con el inicio del periodo vacacional, el flujo vehicular se incrementó en un 100 por ciento en la carretera México 15, con respecto al tránsito normal, informaron autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Jesús Osuna Nolasco, administrador de la caseta de cobro "La Jaula", ubicada al sur de Navojoa, dijo que aún no se tienen datos precisos sobre la cantidad de autos, pero fue notorio el mayor movimiento a partir del viernes 19.

Señaló que dicho aumento vehicular se debe en gran medida a los paisanos procedentes de Estados Unidos, que vienen a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en México.

Consideró que hasta el martes 23 habrá mucho tráfico por la rúa federal y, a partir del 24, se espera una disminución.

Dijo que todavía no se puede saber si aumentará o bajará la afluencia de paisanos en relación con el año pasado, "pero, por lo que se vio el viernes y sábado, la temporada pinta bien".

Asimismo, Osuna Nolasco mencionó que Capufe está emitiendo recomendaciones preventivas a quienes transitan por la carretera, a fin de evitar accidentes.

"Hasta el momento no ha habido percances mayores en el tramo que nos corresponde, que comprende hasta los límites con Sinaloa, y esperemos que continúe así durante toda esta temporada", agregó.

Señaló que los paisanos son los que más incurren en exceso de velocidad, lo cual se debe al deseo de llegar rápidamente a sus destinos, pero hay que respetar los límites.

"Además, el cansancio acumulado por los largos trayectos también representa un factor de riesgo que puede ocasionar accidentes, por lo que hay que hacer pausas durante el viaje", agregó.

Con respecto al estado de la rúa, afirmó que está en excelentes condiciones, con concreto hidráulico, en el tramo citado.

"También tenemos disponibles ambulancias, grúas y otros equipos para brindar auxilio inmediato a los usuarios que lo requieran a lo largo de la carretera", concluyó.

"Hay que tener mucha precaución, para que todos lleguen bien a su destino, sin hechos que lamentar", Jesús Osuna