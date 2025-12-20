La Universidad de Sonora aclara su postura sobre la huelga de hambre de un académico

Este sábado, la Universidad de Sonora (Unison) emitió un comunicado oficial sobre la huelga de hambre emprendida por Ricardo Ortega Arenas, académico del Departamento de Física, como protesta por el resultado de su participación en un concurso para la asignación de horas académicas.

La institución defendió su actuación, asegurando que todas las acciones tomadas se han realizado conforme al Estatuto del Personal Académico (EPA) y al contrato colectivo de trabajo vigente.

La máxima casa de estudios de Sonora destacó que los procesos de asignación de carga académica y promoción se rigen por estrictas normas, evaluados por comisiones colegiadas y con pleno respeto a los derechos laborales.

En el caso de Ortega Arenas, quien participó en la convocatoria CHER-FICENDM-016, se explicó que el docente no resultó ganador, ocupando el décimo tercer lugar. Como resultado, la carga académica fue asignada a otros docentes con puntajes más altos, tal como establece la normativa interna.

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA

Alma Teresita Velarde Mendívil, directora de Recursos Humanos de Unison, aclaró que, según el contrato colectivo de trabajo, la asignación de nivel académico tiene efectos retroactivos solo a partir de la fecha en que el docente ocupa la plaza concursada.

Además, explicó que los docentes no ganadores son declarados aptos y, en caso de quedar plazas disponibles, se procede a la asignación conforme a criterios establecidos.

Velarde también detalló que la carga académica se distribuye entre los docentes según el orden de puntuación, y que en algunos casos solo los primeros docentes pueden acceder a la carga disponible. Para los docentes restantes, la asignación se basa en un sistema de prelación, donde los demás pueden ser considerados para futuras convocatorias.

LA POSTURA INSTITUCIONAL SOBRE EL CONFLICTO

Rafael Ramírez Villaescusa, abogado general de la universidad, señaló que Ortega Arenas tiene el derecho de presentar una queja formal si considera que sus derechos laborales han sido vulnerados.

En este sentido, Ramírez recordó que la vía correcta para resolver disputas laborales es a través de los tribunales laborales, los cuales contemplan una fase conciliatoria antes de llegar a un juicio.

Guillermo Cuamea Cruz, secretario general administrativo de Unison, agregó que Ortega Arenas tiene la posibilidad de volver a registrarse en futuras convocatorias de promoción, las cuales serán evaluadas conforme a las normativas vigentes.