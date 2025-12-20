Clima en Sonora hoy 20 de diciembre: Sigue el calor con máximas por encima de los 30°C

El pronóstico del clima para este sábado 20 de diciembre en Sonora estará marcado por condiciones estables en prácticamente todo el Estado, debido al posicionamiento de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielos mayormente despejados y ausencia de precipitaciones.

A lo largo del día se presentará un ambiente cálido a caluroso en regiones del centro, sur y noroeste, mientras que durante la madrugada y noche persistirá un ambiente frío a muy frío en zonas serranas y fresco en áreas costeras.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA ESTE SÁBADO

Para Ciudad Obregón, el amanecer será templado, con una temperatura mínima de alrededor de 17°C. Por la tarde, el termómetro podría subir hasta los 33°C. Se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas aisladas de hasta 40 km/h. La humedad relativa será moderada, oscilando entre 45 y 55 por ciento.

En Hermosillo se espera una temperatura mínima cercana a los 15°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima podría alcanzar entre 32 y 34°C por la tarde.

Los vientos se mantendrán de ligeros a moderados, con velocidades promedio de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas que podrían llegar a los 35. La humedad relativa se ubicará entre 35 y 45 por ciento, con un nivel de humedad bajo durante las horas más cálidas.

En Nogales, las condiciones serán más frías durante la madrugada, con una temperatura mínima estimada entre 5 y 7°C. La temperatura máxima rondará los 22°C.

Los vientos podrían presentarse de moderados a fuertes, con velocidades promedio de 15 km/h y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La humedad relativa se mantendrá entre 40 y 50 por ciento.

San Luis Río Colorado registrará una mínima cercana a los 10°C y una máxima que podría alcanzar los 28 a 30°C. Los vientos serán moderados, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. La humedad relativa será baja, entre 30 y 40 por ciento.

En Navojoa se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima cercana a los 33°C. Los vientos oscilarán entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas ocasionales de hasta 35 kilómetros por hora. La humedad relativa se mantendrá entre 50 y 60 por ciento.

Finalmente, en Guaymas se espera una mínima de 17°C y una máxima de aproximadamente 30°C. El ambiente será más fresco por la influencia marítima, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

La humedad relativa será más alta que en el interior del Estado, ubicándose entre 55 y 65 por ciento.

De manera general, este sábado se perfila como un día soleado y estable en Sonora, con contrastes marcados entre las mañanas frías en el norte y zonas serranas y las tardes calurosas en gran parte del territorio.