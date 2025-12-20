Apoyarán con créditos a productores yaquis

En su primera gira de trabajo por territorio yaqui, Julio Berdegué Sacristán refrendó su compromiso de dar seguimiento al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) subrayó que, por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se avanza en los proyectos para impulsar el desarrollo de la Nación Yaqui.

Anunció el nuevo programa de crédito Cosechando Soberanía, que financia con una tasa de interés mucho más baja que la que se puede cobrar por cualquier institución financiera en el mercado, con un máximo de 8.5 por ciento anual, y además lleva un seguro agropecuario, para que, en caso de un siniestro, el productor no quede endeudado, sino que el seguro pague.

Apuntó que están haciendo todos los esfuerzos para que haya instituciones financieras o parafinancieras que ayuden a dispersar esos recursos, para que todos los agricultores yaquis que quieran puedan acceder.

"Algo importante para otros agricultores: ese crédito tiene un tope de hasta 20 hectáreas. En el caso de los agricultores de los pueblos de justicia, incluyendo el Pueblo de Justicia Yaqui, ese límite no existe. Si alguien quiere crédito para 30, 40 o 50 hectáreas, puede solicitarlo y acceder al crédito", destacó.

Con esto, dijo, “quiero ratificar el compromiso del Gobierno de la presidenta (Claudia Sheinbaum) de seguir apoyando la producción de alimentos que contribuye al desarrollo de su pueblo y también al del pueblo de México, y aprovechar las inversiones en obras hidroagrícolas que se están haciendo en el Plan de Justicia Yaqui”.

En la reunión de trabajo, en la que también participó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, se resaltó también que se autorizó un apoyo de cinco mil pesos por hectárea, para incentivar la siembra de trigo y cártamo.

Asimismo, llamó a los productores de la etnia a registrarse para recibir los apoyos correspondientes al ciclo agrícola 2023-2024 y 2024-2025.

En relación a la demanda de apoyos federales para el trigo cristalino y en general para otros cultivos y garantizar la rentabilidad, no hubo respuesta por parte del funcionario federal.