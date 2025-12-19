  • 24° C
Sonora

Apoyan con estímulos a personas con discapacidad

En Navojoa se entregaron más de 150 estímulos; en el caso de Etchojoa hubo 112 beneficiados

Dic. 19, 2025
Más de 150 personas fueron beneficiadas con la entrega de estímulos económicos para personas con discapacidad en Navojoa, además de la entrega de más de 10 credenciales, facilitando el acceso a apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida.

La entrega se llevó a cabo a través de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), dirigida por Carlos Molina y bajo la coordinación de DIF Municipal, quienes entregaron los estímulos económicos a personas en condición de discapacidad, iniciativa a favor de la inclusión y el bienestar.

"En esta importante jornada, más de 150 personas fueron beneficiadas con cheques, de los cuales 40 se entregaron de manera directa durante el evento,  facilitando el acceso a apoyos; transformar vidas y seguir apoyando a las personas con discapacidad es un compromiso permanente", explicaron.

Sin embargo, también se resaltó que este beneficio fue posible gracias al apoyo de DIF Sonora, quienes constantemente llevan beneficios a personas con discapacidad, un compromiso por mantenerse cercano a las personas que más lo necesitan. 

TAMBIÉN EN ETCHOJOA

En simultáneo, Etchojoa también llevó el beneficio a quienes presentan alguna discapacidad; en este caso, se realizó la entrega de 112 estímulos económicos dirigidos a personas con discapacidad, en los rubros deportivo, educativo, atención temprana, laboral y apoyos especiales.

Para esta entrega, se destinó una bolsa total de 430 mil pesos.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
