Sistema Penitenciario anuncia horario especial de visitas familiares por Navidad y Año Nuevo

El Sistema Estatal Penitenciario de Sonora dio a conocer los horarios especiales para las visitas familiares que se aplicarán en los Centros de Reinserción Social del estado durante las próximas fechas de Navidad y Año Nuevo. Este anuncio fue hecho con anticipación para que los familiares puedan planear con tiempo sus visitas y estrechar lazos con sus seres queridos que se encuentran privados de la libertad.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 se permitirá el ingreso de familiares en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, como parte de una medida orientada a fomentar la convivencia, especialmente entre padres e hijos. Esta modificación en los horarios será válida en los 13 centros de reinserción social que operan en Sonora, siempre manteniendo los protocolos de seguridad y orden que se aplican para este tipo de visitas.

MÁS OPCIONES DE VISITA EN AÑOS ANTERIORES

En años anteriores, las autoridades del sistema penitenciario también han implementado horarios ampliados para esta temporada con el objetivo de fortalecer la comunicación familiar durante las celebraciones de fin de año. Por ejemplo, en diciembre de 2025 se informó que, además de los horarios de la mañana y la tarde, se habilitaban intervalos adicionales de visita para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, con periodos más prolongados para que los familiares pudieran permanecer más tiempo con las personas internas.

Se destacó la importancia de estas visitas como parte de los esfuerzos por apoyar la reinserción social, permitiendo que las familias puedan convivir y compartir momentos significativos durante fechas con carga emocional, como lo son las fiestas decembrinas.

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

El acceso a las instalaciones penitenciarias estará limitado solo a familiares directos, quienes deberán presentar una identificación vigente que acredite su parentesco con la persona privada de su libertad. Esta medida busca asegurar un ambiente controlado y seguro dentro de los centros, sin afectar las actividades internas que se realizan de manera regular.

Las autoridades también hicieron un llamado a las familias para respetar los horarios establecidos y las disposiciones internas de cada centro, con el fin de evitar contratiempos y permitir que todas las visitas se realicen de forma ordenada y sin inconvenientes.

El Sistema Estatal Penitenciario reafirma su compromiso de promover la comunicación y el acompañamiento emocional como parte del proceso de reinserción social. Las visitas durante fechas especiales como Navidad y Año Nuevo se consideran un componente clave para fortalecer los vínculos afectivos entre las personas privadas de la libertad y sus seres queridos, lo que puede tener un efecto positivo en su bienestar emocional y en su proceso de integración a la sociedad a largo plazo.