Se manifestarían cientos de guardias de seguridad

Este domingo 21 de diciembre, cientos de guardias de seguridad privada en el estado de Sonora se estarían manifestando frente a dependencias de gobierno, ante la no entrega de sus aguinaldos, prestación que, por ley, a más tardar debe ser entregada en día 20, pero muchas empresas están reteniéndolo a sus trabajadores, reveló Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM dijo que varios compañeros les han hecho saber que en sus respectivas empresas les han informado que se los pagarían incluso hasta el día 23, lo que sería abiertamente ilegal.

Llamó el dirigente a los empleados inconformes de estas compañías a reunirse a partir de las 8:0 de la mañana, en Hermosillo, frente a palacio de gobierno, y en los distintos municipios frente a los Centros de Conciliación Laboral o en su defecto, frente a palacio municipal de su respectiva localidad, como una manera de hacer ver su inconformidad.

Generalmente, los compañeros que laboran en ese rubro salen a las 7:00 de la mañana, por lo que los invitó a irse a la manifestación una vez terminando su turno, y a quienes entrar a laborar a esa hora, los exhortó a checar la entrada y enseguida abandonar su área de trabajo para acudir a la concentración en demanda de condiciones justas.

Recordó el entrevistado que el año pasado, en la capital del estado muchos guardias de seguridad pasaron la Navidad trabajando y sin haber recibido aún sus aguinaldos y con la incertidumbre acerca de si se los iban a pagar, lo que sí fue efectivo, pero después de pasada la fecha festiva principal y cuando en los comercios ya no hay artículos atractivos que comprar para sus seres queridos.

Recalcó que el salario mínimo profesional de un guardia de seguridad privada es el de velador, siendo a partir del 1 de enero 326.38 pesos diarios por ocho horas de trabajo, y el aguinaldo equivale a 15 días de salario diario integrado. En la zona libre de la frontera norte el salario será de 440.87 pesos diarios.

Finalmente, recordó que el 25 de diciembre y 1 de enero son días inhábiles y nadie puede ser obligado a trabajarlos, pero quien acepte laborar debe percibir salario triple cualquiera de esos días.