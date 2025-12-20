  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 20 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Waldo's sigue sin abrir sus puertas en Cajeme

Recientemente volvió a abrir al público la sucursal de Villa Juárez

Dic. 20, 2025
Waldos sigue sin abrir sus puertas en Cajeme

Ante la reapertura de la sucursal Waldo's de Villa Juárez, Protección Civil de Cajeme dio a conocer que en este municipio los trabajadores son los únicos autorizados para entrar con el fin de realizar adecuaciones necesarias en torno a dispositivos de seguridad, por la que hasta el momento no hay información de que vayan a abrir sus puertas al público.

"Nosotros seguimos inspeccionando, se trabaja con ellos (los trabajadores) para mitigar los riesgos y mientras no cumplan con todo no van a poder abrir. Tenemos que bajar todos los riesgos para que tanto la gente que trabaja ahí como la gente que va a comprar tenga riesgos muy bajos", comentó al respecto Francisco Mendoza Calderón, titular de la dependencia.

Recordó a la ciudadanía que no han cesado las revisiones en este y otros negocios de Cajeme. Entre los principales hallazgos que se han hecho en los comercios que han sido cerrados hasta el momento (algunos de ellos ya abrieron de nuevo) se encuentra la acumulación inadecuada de material combustible, falta de detectores de humo, así como de capacitación y simulacros para casos de emergencia.

Una de las sucursales que ya reincorporó a su personal es la que está ubicada sobre la calle 5 de Febrero, casi esquina con la 400, donde se puede ver a los empleados entrar y cerrar las cortinas del negocio.

Fue en noviembre de este año cuando las sucursales de Waldo's en Cajeme fueron suspendidas, tras el trágico incendio de una de estas tiendas en Hermosillo.

En el municipio son siete las sucursales de esta cadena las que existen.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Hasta 36 horas de detención por uso de pirotecnia en Cajeme
Ciudad Obregón

Hasta 36 horas de detención por uso de pirotecnia en Cajeme

Diciembre 20, 2025

Las sanciones por usar o vender fuegos artificiales en el municipio pueden ascender a más de 11 mil pesos

Oomapasc reitera el llamado a no arrojar toallas húmedas al drenaje
Ciudad Obregón

Oomapasc reitera el llamado a no arrojar toallas húmedas al drenaje

Diciembre 20, 2025

Esto causa afectaciones que derivan en derrames de agua en las colonias

Diócesis de Ciudad Obregón tendría nuevos diáconos en 2026
Ciudad Obregón

Diócesis de Ciudad Obregón tendría nuevos diáconos en 2026

Diciembre 20, 2025

4 seminaristas viven el proceso y, de ser aprobado por la Iglesia Católica, se ordenarían en febrero