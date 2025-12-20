Waldo's sigue sin abrir sus puertas en Cajeme

Ante la reapertura de la sucursal Waldo's de Villa Juárez, Protección Civil de Cajeme dio a conocer que en este municipio los trabajadores son los únicos autorizados para entrar con el fin de realizar adecuaciones necesarias en torno a dispositivos de seguridad, por la que hasta el momento no hay información de que vayan a abrir sus puertas al público.

"Nosotros seguimos inspeccionando, se trabaja con ellos (los trabajadores) para mitigar los riesgos y mientras no cumplan con todo no van a poder abrir. Tenemos que bajar todos los riesgos para que tanto la gente que trabaja ahí como la gente que va a comprar tenga riesgos muy bajos", comentó al respecto Francisco Mendoza Calderón, titular de la dependencia.

Recordó a la ciudadanía que no han cesado las revisiones en este y otros negocios de Cajeme. Entre los principales hallazgos que se han hecho en los comercios que han sido cerrados hasta el momento (algunos de ellos ya abrieron de nuevo) se encuentra la acumulación inadecuada de material combustible, falta de detectores de humo, así como de capacitación y simulacros para casos de emergencia.

Una de las sucursales que ya reincorporó a su personal es la que está ubicada sobre la calle 5 de Febrero, casi esquina con la 400, donde se puede ver a los empleados entrar y cerrar las cortinas del negocio.

Fue en noviembre de este año cuando las sucursales de Waldo's en Cajeme fueron suspendidas, tras el trágico incendio de una de estas tiendas en Hermosillo.

En el municipio son siete las sucursales de esta cadena las que existen.