Diócesis de Ciudad Obregón tendría nuevos diáconos en 2026

Con 4 nuevos diáconos contaría la Diócesis de Ciudad Obregón el siguiente año, pues los seminaristas Jesús Enrique Ruiz Flores, Ciro Adrián Valenzuela, Manuel de Jesús Torres y José Gabriel Arana han hecho la solicitud correspondiente y viven el proceso establecido dentro de la Iglesia Católica.

Por medio de su página oficial en redes sociales, la Diócesis dio a conocer que, de ser aprobada su ordenación, esta tendría lugar el 11 de febrero del año entrante, durante una misa especial oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini.

"Estos jóvenes seminaristas han solicitado ser ordenados diáconos para el 11 de febrero del 2026. Si alguien tiene conocimiento de algún impedimento, favor de comunicarse con el rector del seminario, padre Marco Robles al 6441210269", instruyó en el comunicado público.

Asimismo, la Diócesis de Ciudad Obregón reitera la invitación a los fieles de la Iglesia Católica, para que permanezcan en oración por las vocaciones, pues se requieren sacerdotes para cubrir las demandas en las parroquias.

"Les invitamos a seguir orando por las vocaciones a la vida sacerdotal, de manera especial por estos cuatro jóvenes que dan este paso importante en su vocación", solicitó.

Cabe señalar que, en distintas ocasiones, el Obispo Felipe Pozos Lorenzini ha dado a conocer que actualmente existen padres que atienden distintas parroquias, debido a la falta de sacerdotes.

En mayo de este año se ordenaron 4 sacerdotes en la Diócesis de Ciudad Obregón.