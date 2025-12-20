Oomapasc reitera el llamado a no arrojar toallas húmedas al drenaje

Nuevamente, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapas) hace un llamado a la ciudadanía para que evite arrojar toallas húmedas, preservativos, entre otros objetos, al drenaje, ya que este acto deriva en problemáticas de fugas de agua en las colonias.

A pesar de que el organismo operador cuenta con una campaña de concientización, siguen registrándose casos de este tipo, los cuales son atendidos en la medida de lo posible por la paramunicipal, mientras que también llegó un crédito de 100 millones de pesos este año para poner en marcha distintas obras que ayuden a mitigar este problema.

En distintas ocasiones, el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, ha explicado que las toallitas húmedas no se desintegran como el papel higiénico, por lo que generan obstrucciones en las tuberías domiciliarias y en la red sanitaria pública.

Dichos productos pueden tardar hasta 100 años en desintegrarse, debido a los materiales con los que están elaborados, lo que representa también un impacto negativo al medio ambiente.

Gran parte de los drenajes colapsados que hay en las colonias se deben a este actuar de las personas, por lo que deben de trabajar en conjunto con el Oomapasc para erradicar esta situación

La recomendación es que la ciudadanía deposite las toallitas húmedas y otros residuos sólidos en el bote de la basura y no los arroje al inodoro, pues esto es fundamental para prevenir daños a la infraestructura sanitaria.

Es importante que usuarios morosos paguen sus recibos del agua, pues estos ingresos se utilizan para atender las denuncias en las colonias.