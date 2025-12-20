Hasta 36 horas de detención por uso de pirotecnia en Cajeme

Quienes sean sorprendidos vendiendo o utilizando pirotecnia en Cajeme no solamente serán sancionados con multas que podrían ascender hasta a más de 11 mil pesos, sino que también podrán ser detenidos durante 36 horas por arresto administrativo, informó el Ayuntamiento de Cajeme, por lo que reiteró su invitación a no recurrir a ninguno de ambos casos.

En el municipio comenzó una campaña de concientización social, pues a pesar de que la pirotecnia de todo tipo se encuentra prohibida en Cajeme desde el año 2021, durante el transcurso de cada año y principalmente en la temporada de invierno, persiste el uso de cuetes en distintas colonias.

Autoridades municipales recordaron a las familias cajemenses que entre las razones por las que se encuentra prohibida la pirotecnia destaca el riesgo que supone especialmente para menores, el daño que hace el ruido a las personas con autismo y las afectaciones que provocan los cuetes a las mascotas.

Recientemente se han hecho algunas denuncias sobre presunta venta clandestina de fuegos artificiales en algunos puntos de Cajeme, como lo es el bulevar de Villa Bonita, donde se instala un tianguis los días lunes.

Al respecto, tanto Seguridad Pública Municipal, como Protección Civil, han informado que existe un operativo especial para detectar el uso y venta de fuegos artificiales, de manera que las personas responsables sean sancionadas al ser sorprendidas.

Ante alguna situación de este tipo, los cajemenses pueden denunciar ante el 911 para que se tomen acciones por parte de las corporaciones.