Incendio obliga a evacuar clientes en Plaza Ley en Huatabampo, semanas después de la tragedia de Hermosillo

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del sábado 20 de diciembre de 2025, luego de que un incendio se desatara en una tienda Ley ubicada en la colonia Del Valle, en Huatabampo, al sur del estado, sin que se reportaran personas lesionadas ni fallecidas, informó el Gobierno Municipal.

El siniestro provocó alarma entre clientes y empleados que se encontraban en el establecimiento, como se observa en videos difundidos en redes sociales, donde se aprecia la rápida respuesta de los equipos de rescate y la evacuación preventiva de todas las personas presentes.

Este es el comunicado del Ayuntamiento de #Huatabampo. pic.twitter.com/brqxM7RZJm — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 21, 2025

RESPUESTA COORDINADA Y CONTROL DEL FUEGO

Mediante un comunicado oficial, el Ayuntamiento detalló que personal de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública acudió de inmediato al sitio y trabajó de forma conjunta para controlar el incendio y resguardar la integridad de la población.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Huatabampo recibieron apoyo de sus similares de Navojoa, Etchojoa y Ciudad Obregón para sofocar las llamas, debido a la magnitud del fuego y a la rapidez con que se propagó, presuntamente desde el área de juguetería, donde hay materiales altamente inflamables.

Aunque el fuego fue controlado, aun en horas de la noche se observaba humo que podría afectar colonias cercanas, por lo que se recomendó a la población mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre y seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil.

Hasta el momento no se ha determinado la causa oficial del incendio, y las autoridades mantienen vigilancia y labores preventivas en la zona, además de exhortar a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar especulaciones.

HUATABAMPO Y LA TRAGEDIA DE HERMOSILLO

Este tipo de hechos genera especial preocupación en la población, especialmente por la memoria reciente del incendio registrado el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo´s en Hermosillo, que dejó al menos 24 personas fallecidas y decenas de heridos.

En el caso de Hermosillo, el siniestro fue atribuido a una explosión vinculada a una falla en un transformador eléctrico, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente dentro del establecimiento y causaran la mayoría de las víctimas por inhalación de gases tóxicos.

La tragedia en Waldo´s llevó a las autoridades a intensificar las inspecciones de seguridad en establecimientos comerciales y a ordenar revisiones exhaustivas para garantizar el cumplimiento de medidas de protección civil, tras constatar que muchas sucursales no cumplían con las normas básicas de prevención de riesgos.