Más que músculos, corazón: lleva "Nacho" Talamante la Navidad a niños de Navojoa

Cumplió una vez más con la iniciativa de dibujar sonrisas a la niñez de Navojoa, esta vez con el apoyo de Olympus Fit Center

Dic. 21, 2025
Con el corazón por delante y la convicción de que la solidaridad también se entrena, el entrenador José Ignacio Talamante volvió a demostrar que la Navidad puede llegar hasta los lugares donde más se necesita. 

Desde el gimnasio hasta las puertas de decenas de hogares, "Nacho" encabezó una vez más una iniciativa solidaria que permitió llevar alegría y sonrisas a niñas y niños en condición vulnerable de más de cinco comunidades de Navojoa, convirtiendo el esfuerzo colectivo en una Navidad diferente para cientos de familias.

imagen-cuerpo

"Nacho", junto al gimnasio Olympus Fit Center y con el apoyo de muchas personas, pudieron hacer posible una Navidad mágica para las niñas y niños de Mocochopo y comunidades vecinas como Jitonhueca, Chapote, Centenario, y más.

Durante los últimos días, recordó que se dio a conocer la iniciativa, la cual suma muchos años, y que nació en su momento con el deseo de ayudar y dibujar sonrisas en pequeños que, por diversas situaciones, atraviesan momentos complicados en el marco de la Navidad.

"Cada juguete donado representa una sonrisa, un sueño y un momento de felicidad para nuestros pequeños. Su bondad y calidez nos inspiran a seguir adelante y llegar a más niños que tanto necesitan de nuestra ayuda", enfatizó.

Año con año, se ha logrado la entrega de cientos de juguetes y regalos; sin embargo, este año, confirmó que se rompió récord, logrando extender el apoyo a más pequeños.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada una de las personas que se unió a nosotros para hacer posible una Navidad mágica para las niñas y niños. Su generosidad al donar juguetes ha sido invaluable, y gracias a ustedes, superamos nuestras expectativas este año", culminó.

Edgar Coronado
