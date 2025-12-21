Refuerzan programa de alumbrado público en colonias y comunidades de Navojoa

Servicios Públicos en Navojoa reforzó el programa de mejoramiento en el alumbrado público, con el arreglo e instalación de luminarias en zonas donde se tiene rezago, sin embargo, pidió a la comunidad el reportar los problemas que se tengan para lograr contar con un servicio óptimo.

Para ello, la dependencia municipal explicó que se cuenta con la plataforma https://app.navojoa.gob.mx para levantar cualquier reporte, con lo que se logre dar seguimiento a la brevedad y una atención más eficiente.

Para este cierre de año, informó que la prioridad es avanzar en el rezago que se tiene, por lo que se han atendido sectores al interior de comunidades como Basiabampo, Sapomora, Sopochopo, Chivucu, mientras que en el area urbana de la ciudad, en sectores como las calles Morelos y Pesqueira, esto durante el último mes.

Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales, recordó que los actos de vandalismo son uno de los retos que afronta la dependencia, al considerar que la iluminación es esencial para mejorar la imagen de la ciudad, e incluso reducir la inseguridad, sin embargo, hay personas que siguen impactando el servicio que se brinda.

El objetivo, pronunció, es lograr iluminar las 78 colonias y 104 comunidades de Navojoa a corto plazo, por lo cual se mantiene la atención en este tema.

No obstante, recordó que es importante el dar aviso de las zonas donde se tienen problemas con el alumbrado público, a fin de brindar una atención rápida y eficiente.