  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Refuerzan programa de alumbrado público en colonias y comunidades de Navojoa

Pidieron a la comunidad el denunciar afectaciones para poder dar respuesta inmediata y avanzar con un mejor servicio

Dic. 21, 2025
Refuerzan programa de alumbrado público en colonias y comunidades de Navojoa

Servicios Públicos en Navojoa reforzó el programa de mejoramiento en el alumbrado público, con el arreglo e instalación de luminarias en zonas donde se tiene rezago, sin embargo, pidió a la comunidad el reportar los problemas que se tengan para lograr contar con un servicio óptimo.

Para ello, la dependencia municipal explicó que se cuenta con la plataforma https://app.navojoa.gob.mx para levantar cualquier reporte, con lo que se logre dar seguimiento a la brevedad y una atención más eficiente.

Para este cierre de año, informó que la prioridad es avanzar en el rezago que se tiene, por lo que se han atendido sectores al interior de comunidades como Basiabampo, Sapomora, Sopochopo, Chivucu, mientras que en el area urbana de la ciudad, en sectores como las calles Morelos y Pesqueira, esto durante el último mes.

Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales, recordó que los actos de vandalismo son uno de los retos que afronta la dependencia, al considerar que la iluminación es esencial para mejorar la imagen de la ciudad, e incluso reducir la inseguridad, sin embargo, hay personas que siguen impactando el servicio que se brinda.

El objetivo, pronunció, es lograr iluminar las 78 colonias y 104 comunidades de Navojoa a corto plazo, por lo cual se mantiene la atención en este tema.

No obstante, recordó que es importante el dar aviso de las zonas donde se tienen problemas con el alumbrado público, a fin de brindar una atención rápida y eficiente.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Calles en mal estado impacta a taxistas en Navojoa
Sonora

Calles en mal estado impacta a taxistas en Navojoa

Diciembre 21, 2025

Genera retrasos y hasta mayores gastos para los conductores del servicio de alquiler

Dependencias municipales en Álamos se preparan para FAOT 2026
Sonora

Dependencias municipales en Álamos se preparan para FAOT 2026

Diciembre 21, 2025

Se reúnen dependencias municipales para la organización del programa, el cual arriba a su edición 41

Más que músculos, corazón: lleva Nacho Talamante la Navidad a niños de Navojoa
Sonora

Más que músculos, corazón: lleva "Nacho" Talamante la Navidad a niños de Navojoa

Diciembre 21, 2025

Cumplió una vez más con la iniciativa de dibujar sonrisas a la niñez de Navojoa, esta vez con el apoyo de Olympus Fit Center