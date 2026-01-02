Se registra sismo de 4.1 en Sonora, cerca de Puerto Peñasco, informa Protección Civil

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, la Protección Civil Sonora emitió un aviso oficial tras el registro de un sismo de magnitud 4.1, ocurrido a las 05:48 horas, con epicentro localizado a 92 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco.

El movimiento telúrico fue percibido de forma ligera en algunas zonas del noroeste del estado, sin que se reportaran daños a la población ni afectaciones a la infraestructura.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia estatal, no se registraron llamadas relevantes al número de emergencias 911 relacionadas con el evento sísmico, lo que confirma que el temblor no generó situaciones de riesgo.

Asimismo, Protección Civil fue enfática al señalar que este sismo no tiene relación alguna con los movimientos telúricos registrados de manera casi simultánea en el estado de Guerrero y la Ciudad de México, los cuales sí activaron protocolos de emergencia como la alerta sísmica.

La Coordinación Estatal explicó que se trata de un sismo de baja a moderada magnitud, completamente acorde con la actividad sísmica natural de la región noroeste del país.

En esta zona, aunque no es de las más activas del territorio nacional, sí registra movimientos ocasionales debido a su contexto geológico. Por ello, las autoridades descartaron que se prevean impactos significativos o réplicas que representen peligro para la población.

Protección Civil Sonora informó además que se mantiene un monitoreo permanente, en coordinación con autoridades municipales y regionales, para dar seguimiento a cualquier eventualidad derivada del fenómeno.

Esta vigilancia continua forma parte de los protocolos preventivos que se activan ante cualquier movimiento telúrico, independientemente de su magnitud.

SISMOS ENMÉXICO ESTE 2 DE ENERO

Hoy viernes 2 de enero de 2026 también se registró un sismo de mayor magnitud con epicentro en el estado de Guerrero, el cual activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y generó la suspensión momentánea de actividades, así como reacciones de la población que evacuó de forma preventiva.

Autoridades federales y locales activaron los protocolos correspondientes y realizaron recorridos de supervisión, mientras que dependencias de Protección Civil reiteraron que el movimiento telúrico registrado en Sonora no guarda relación con el ocurrido en el sur del país, al tratarse de eventos independientes derivados de distintas condiciones geológicas.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada en redes sociales, especialmente en un contexto donde varios sismos ocurridos el mismo día en diferentes regiones del país pueden generar confusión o alarma innecesaria.