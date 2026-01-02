Anuncia Tesorería en Navojoa programa de descuentos al predial en enero

Con descuentos de hasta el 80 por ciento a quienes tengan un ingreso mensual de hasta un salario mínimo y cuyo predio no rebase el valor catastral establecido, así inició la Tesorería Municipal en Navojoa con los descuentos en el impuesto predial para 2026.

La medida, que fue anunciada por el Gobierno Municipal, busca incentivar a los usuarios y cuidar la economía familiar, bajo el mensaje "Cumple, aprovecha los descuentos y contribuye al desarrollo de nuestro municipio".

Como parte de los descuentos que se estarán aplicando durante este mes de enero, está el 30 por ciento de descuento a todo contribuyente, así como el 60 por ciento de descuento a jubilados, pensionados, madres solteras, viudas, personas de la tercera edad y con discapacidad

"El 80 por ciento de descuento es para personas con ingreso mensual de hasta un salario mínimo y cuyo predio no rebase el valor catastral establecido", definió.

En cuanto a los recargos, la Tesorería Municipal hizo hincapié en que se contará durante este mes con la promoción de 100 por ciento de descuento en recargos, así como el 50 por ciento de descuento en multas de tránsito, para lo cual, aplicarán restricciones.

Los horarios de Tesorería Municipal durante este mes, serán extendidos, siendo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que para los días sábado, el horario se mantendrá de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.