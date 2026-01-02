  • 24° C
Sonora

Aumenta el costo del matrimonio civil en Sonora en 2026: así quedan las nuevas tarifas

Los nuevos precios representan incrementos importantes en comparación con los precios que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025

Ene. 02, 2026
Pedir a un juez que vaya a un domicilio o un local de fiestas a celebrar el matrimonio tendrá este año un costo más elevado.
El costo del matrimonio civil en Sonora registró un aumento significativo a partir del 1 de enero de 2026, lo que impactará a las parejas que planean casarse este año.

Las nuevas tarifas representan incrementos importantes en comparación con los precios que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto para ceremonias realizadas dentro de las oficinas del Registro Civil como para aquellas que se celebran fuera de ellas.

ESTE SERÁ EL NUEVO COSTO

Hasta el cierre de 2025, el precio del matrimonio civil dentro de oficina y en días hábiles era de 1223 pesos. Sin embargo, desde enero de 2026, este trámite pasó a costar 2 mil 070 pesos. Esto representa un aumento aproximado del 69 por ciento, convirtiéndose en el ajuste más alto entre las dos modalidades de servicio.

En el caso de los matrimonios civiles celebrados fuera de la oficina, ya sea en horas inhábiles, salones de eventos o domicilios particulares, el costo anterior era de 3 mil 969 pesos.

A partir de 2026, la nueva tarifa es de 4 mil 920 pesos, lo que equivale a un incremento cercano al 24 por ciento. Este servicio continúa siendo la opción más costosa, especialmente para quienes buscan una ceremonia personalizada fuera de las instalaciones oficiales.

imagen-cuerpo

CONSIDERA EL AUMENTO SI TE VAS A CASAR ESTE AÑO

De acuerdo con un conocido wedding planner de Ciudad Obregón, estos nuevos precios ya están siendo considerados por las parejas que planean casarse en Sonora durante 2026, lo que ha generado ajustes en los presupuestos destinados a bodas civiles.

Aunque hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial detallado por parte de las autoridades, el aumento responde a la actualización anual de tarifas administrativas.

Ante este escenario, especialistas recomiendan a las parejas informarse con anticipación en las oficinas del Registro Civil y contemplar estos nuevos costos al momento de organizar su boda, especialmente si se tiene previsto realizar la ceremonia fuera de oficina o en horarios especiales.

César Leyva
César Leyva
