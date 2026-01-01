Aumenta el número de víctimas mortales tras accidente en Tren Interoceánico

El saldo del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec volvió a incrementarse. La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de una mujer de 73 años, quien perdió la vida este 1 de enero a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre. Con este deceso, la cifra oficial de personas fallecidas ascendió a 14.

CONFIRMACIÓN OFICIAL Y MENSAJE DE CONDOLENCIAS

A través de un comunicado, la Semar, dependencia responsable de la operación del Corredor Interoceánico, informó sobre el fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida, además de enviar condolencias a los familiares de la víctima. La mujer permanecía hospitalizada desde el día del siniestro, considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en el país en los últimos años.

El descarrilamiento ocurrió en la Línea Z, tramo que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con el último reporte oficial, en el tren viajaban alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación. El saldo preliminar señala 14 personas fallecidas, 98 lesionadas y 139 pasajeros que resultaron ilesos.

VÍCTIMAS DE DISTINTOS SECTORES

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran estudiantes, un profesor, un periodista y menores de edad. Diversos reportes indican que varios de los pasajeros se dirigían a reunirse con sus familias para las celebraciones de fin de año, lo que ha generado una profunda conmoción social en las comunidades afectadas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO POR PARTE DE LA FGR

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. Como parte del proceso, se puso en marcha un operativo forense para esclarecer las causas del descarrilamiento. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones técnicas, aunque aseguran que las indagatorias se realizan de manera exhaustiva.

ATENCIÓN A HERIDOS Y APOYO A FAMILIAS

La Secretaría de Marina informó que continúa trabajando de forma coordinada con autoridades civiles y de salud para garantizar la atención médica de las personas lesionadas. Asimismo, el Gobierno Federal activó protocolos de apoyo psicoemocional y asistencia económica a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de acompañar a las familias de las víctimas en este momento de duelo.

El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.