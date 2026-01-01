Asaltantes hieren a joven de 16 años mientras su padre la protegía l VIDEO

Un intento de asalto a un comercio terminó en tragedia cuando un grupo de delincuentes armado intentó entrar a un local y, al ser repelidos por el dueño, dispararon e hirieron a su hija de 16 años. El hecho ocurrió mientras la familia intentaba cerrar la puerta para evitar el ingreso violento de los asaltantes, y terminó con la adolescente gravemente lesionada en una mano, dejándole secuelas que podrían ser permanentes.

El incidente se registró en una tienda familiar donde la joven se encontraba ayudando a su padre, identificado como Raúl, quien es propietario del negocio. Según lo relatado por la familia, los delincuentes llegaron armados exigiendo la llave de la motocicleta, y al recibirla, aparentemente insatisfechos con la entrega, intentaron forzar la entrada al local.

Ante la presión de los asaltantes, el padre cerró rápidamente la puerta y trabó la entrada para proteger a su hija, logrando contenerlos momentáneamente. Fue entonces cuando se escucharon los primeros disparos desde el exterior. Al levantarse de su silla para apoyar a su padre, la joven recibió un balazo en la mano, lo que provocó una escena de desesperación y dolor dentro del negocio.

La familia, en medio del caos, improvisó un torniquete con un trapo para controlar la hemorragia mientras pedían ayuda a los vecinos y contactaban a servicios de emergencia. Los testigos relatan que la bala impactó con fuerza, arrancando partes de los dedos, y que los mismos asaltantes realizaron los disparos con intención de herir, y no simplemente para intimidar.

#SanMartín "NO PAPI, MI MANO POR FAVOR": QUISIERON METERSE EN SU LOCAL, EL PADRE TRABÓ LA PUERTA PARA PROTEGER A SU HIJA Y CUANDO ELLA SE LEVANTÓ DE LA SILLA LE DISPARARON EN LA MANO



La dramática escena ocurrió luego de que Raúl, dueño del kiosco, le entregue la llave de la moto... pic.twitter.com/LheA0ItHP4 — 24con (@24conurbano) December 31, 2025

ESTADO DE SALUD Y CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA

Tras el suceso, la adolescente fue trasladada a un hospital donde recibió atención médica inmediata. La familia informó que la joven perdió parte de su mano y permanece con los dedos afectados, además de que aún presenta un cuadro de temor y ansiedad tras el ataque. Según sus seres queridos, ella prefiere dormir en la sala de la casa por miedo a quedarse sola en su cuarto, lo que refleja el impacto psicológico que también dejó el ataque.

Los familiares han destacado que nunca imaginaron enfrentar una situación tan violenta en el negocio, un lugar que para ellos representa su sustento diario. También expresaron indignación por la forma en que actuaron los asaltantes, quienes no solo buscaban dinero o pertenencias, sino que dispararon directamente hacia la menor cuando intentó levantarse para auxiliar a su padre.