Capturan a tres presuntos ladrones en Ciudad Obregón

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, señalados por la presunta comisión del delito de robo.

El primero de los casos ocurrió en el fraccionamiento Villas del Rey, ubicado al poniente de Ciudad Obregón, donde Juan Salvador "N" de 55 años y Francisco Javier "N" de 50 fueron sorprendidos mientras manipulaban cableado propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Posteriormente, elementos policiacos fueron requeridos en un supermercado de la calle Norman E. Borlaug, en la colonia Reforma, luego de que una mujer de nombre Antonia Clarissa "N" de 25 años sustrajera 35 desodorantes sin hacer el pago correspondiente.

Las tres personas fueron llevadas a la Jefatura de Policía, y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.