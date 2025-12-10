  • 24° C
Policiaca

Capturan a tres presuntos ladrones en Ciudad Obregón

Las detenciones ocurrieron en Villas del Rey y en un supermercado de la calle Norman E. Borlaug

Dic. 10, 2025
Dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, señalados por la presunta comisión del delito de robo.

El primero de los casos ocurrió en el fraccionamiento Villas del Rey, ubicado al poniente de Ciudad Obregón, donde Juan Salvador "N" de 55 años y Francisco Javier "N" de 50 fueron sorprendidos mientras manipulaban cableado propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Posteriormente, elementos policiacos fueron requeridos en un supermercado de la calle Norman E. Borlaug, en la colonia Reforma, luego de que una mujer de nombre Antonia Clarissa "N" de 25 años sustrajera 35 desodorantes sin hacer el pago correspondiente.

Las tres personas fueron llevadas a la Jefatura de Policía, y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

