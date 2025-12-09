Fiscalía trabaja en esclarecer doble homicidio en Ciudad Obregón

A través de un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), dio a conocer que se trabaja en las indagatorias por el homicidio de dos mujeres ocurrido la noche del lunes 8 de diciembre en la colonia Libertad de Ciudad Obregón, las víctimas fueron identificadas como Julisa “N”, de 19 años y su hermana de 14 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas salieron caminando del domicilio de familiares, ubicado en la calle Río San Fernando, con rumbo a una tienda cuando fueron alcanzadas por un vehículo sedán del cual descendieron sujetos que las agredieron directamente con disparos de arma de fuego.

Como parte de las diligencias iniciales, se estableció una línea de investigación prioritaria vinculada a un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo; ya que la madre de las jóvenes, Silvia “N”, fue detenida por el delito de narcomenudeo el 11 de noviembre de 2025 y se encuentra actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Ciudad Obregón.

A estos datos se suma que, adicionalmente, se confirmó que el padre de las víctimas, Rey Francisco “N”, también se encuentra detenido por el delito de narcomenudeo.

La Fiscalía resaltó que trabaja con celeridad para dar con los responsables de este doble homicidio y reitera su compromiso de combatir a los generadores de violencia que reclutan y afectan a la juventud en la entidad.