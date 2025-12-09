Prisión preventiva por feminicidio en Ciudad Obregón

Tras la detención cerca de las 5:00 horas de la jornada de este martes, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de Miguel Ángel "N", imputado por el delito de feminicidio en perjuicio de Lourdes Angélica "N", en Ciudad Obregón, este fue puesto a disposición de un Juez, obteniendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, se tuvo conocimiento de los hechos el pasado 22 de noviembre, fecha en que la madre de la víctima refirió que, su hija, Lourdes Angélica "N", llegó a la vivienda en compañía del presunto responsable. Ambos ingresaron a la recámara y ya no salieron.

El domingo 23, al no ver a su hija, la madre preguntó por la joven, y el imputado afirmó que había salido y se había llevado su teléfono; el presunto permaneció todo el día dentro de la recámara y no permitió que nadie revisara el lugar.

Fue el lunes 24 que, al no tener noticias de su hija, la madre acudió a denunciar su desaparición; al enterarse de ello y saber de la próxima llegada del hermano de la víctima, el presunto responsable abandonó el domicilio, evadiendo la acción de la justicia hasta esta fecha.

Al ingresar a la recámara, el hermano de la víctima encontró el cuerpo sin vida de Lourdes Angélica "N" debajo de la cama, boca abajo; peritos forenses dictaminaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

Las investigaciones, con perspectiva de género, establecen que el imputado actuó con la intención directa de privar de la vida a la víctima, quien fue sorprendida sin oportunidad de defenderse y sometida mediante fuerza superior, en un contexto previo de violencia que agravó su situación de vulnerabilidad; elementos que permitieron sostener la calificación jurídica de feminicidio.

El Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba, logrando que se dictara la medida cautelar señalada, sin embargo, la defensa de Miguel Ángel "N" se acogió al plazo constitucional de 72 horas, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 12 de diciembre, fecha en la que se resolverá su situación jurídica.

Como ya se sabe, Miguel Ángel "N" fue capturado la madrugada del 9 de diciembre en una acción de cateo por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un predio ubicado en la salida de Ciudad Obregón hacia Navojoa.