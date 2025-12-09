Vinculan a proceso a dos por abuso de menores en Guaymas y Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, en acciones independientes realizadas en los municipios de Guaymas y Cajeme, se obtuvieron resoluciones de vinculación a proceso contra Nicolás "N" y José Guillermo "N", respectivamente, ambos señalados como probables responsables de delitos de naturaleza sexual cometidos en perjuicio de menores de edad.

En el primer caso, registrado en la localidad de Vícam, un juez de Control determinó vincular a proceso a Nicolás "N" por el delito de abuso sexual, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva. La resolución se sustentó en los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público y en la necesidad de proteger a la víctima por su condición de menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2024, en un domicilio donde el acusado se encontraba a cargo de la menor, lo cual aprovechó para realizar conductas de índole sexual; además, se acreditaron actos de intimidación dirigidos a evitar que la menor revelara lo sucedido.

De manera paralela, en Cajeme, se obtuvo la vinculación a proceso de José Guillermo "N", de 32 años, por el delito de abuso sexual agravado, tras cumplimentarse una orden de aprehensión y realizarse la audiencia correspondiente. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, atendiendo a la gravedad del hecho.

Las investigaciones señalan que los hechos se desarrollaron en abril de este año, en un domicilio de la colonia El Rodeo, en Ciudad Obregón.

Dictámenes psicológicos y entrevistas especializadas bajo protocolo infantil identificaron indicadores de afectación emocional y elementos consistentes que sustentan la indagatoria sin exponer a la menor a procesos revictimizantes.