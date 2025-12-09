  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Muere “El Chuto” tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

La víctima dejó de existir mientras recibía atención médica en un hospital; le dispararon cuando pintaba una casa

Dic. 09, 2025
Muere “El Chuto” tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Un hombre de 45 años de edad perdió la vida la mañana del martes, luego de ser atacado a balazos en la colonia Cajeme.

El violento episodio ocurrió a las 10:00 horas, en calle Lorenzo Barcelata entre Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, al noreste de Ciudad Obregón.

Javier U. E.; conocido en la zona como “El Chuto” de 45 años de edad, estaba pintando la fachada de una casa, cuando sujetos no identificados abrieron fuego en su contra.

Luego de que vecinos del sector reportaran lo ocurrido al 911, se activó el código rojo y acudieron agentes de la Policía, al igual que personal de Cruz Roja, quien auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital, donde minutos después se reportó su fallecimiento.

El Chuto” se convirtió en la novena persona asesinada en Cajeme durante el mes de diciembre, por lo que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación.

Indicios como casquillos percutidos hallados en el sitio del ataque fueron recolectados por peritos, para su posterior análisis. De igual modo, policías y militares recorrieron la zona, pero no lograron ubicar a los atacantes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Disparan contra padre e hijo en la colonia Sonora de Ciudad Obregón
Policiaca

Disparan contra padre e hijo en la colonia Sonora de Ciudad Obregón

Diciembre 09, 2025

-Las víctimas estaban en una obra en construcción cuando fueron atacadas

Bomberos de Cajeme estrenarán unidades y equipo
Policiaca

Bomberos de Cajeme estrenarán unidades y equipo

Diciembre 09, 2025

Entre las nuevas adquisiciones se encuentra un camión escalera que puede utilizarse para rescates o para combatir incendios en las alturas

Detienen a presunto feminicida de Angélica Lourdes en Cajeme
Policiaca

Detienen a presunto feminicida de Angélica Lourdes en Cajeme

Diciembre 09, 2025

Autoridades estatales detuvieron a un joven de 28 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer en la colonia Las Haciendas