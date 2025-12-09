Muere “El Chuto” tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Un hombre de 45 años de edad perdió la vida la mañana del martes, luego de ser atacado a balazos en la colonia Cajeme.

El violento episodio ocurrió a las 10:00 horas, en calle Lorenzo Barcelata entre Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, al noreste de Ciudad Obregón.

Javier U. E.; conocido en la zona como “El Chuto” de 45 años de edad, estaba pintando la fachada de una casa, cuando sujetos no identificados abrieron fuego en su contra.

Luego de que vecinos del sector reportaran lo ocurrido al 911, se activó el código rojo y acudieron agentes de la Policía, al igual que personal de Cruz Roja, quien auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital, donde minutos después se reportó su fallecimiento.

“El Chuto” se convirtió en la novena persona asesinada en Cajeme durante el mes de diciembre, por lo que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación.

Indicios como casquillos percutidos hallados en el sitio del ataque fueron recolectados por peritos, para su posterior análisis. De igual modo, policías y militares recorrieron la zona, pero no lograron ubicar a los atacantes.