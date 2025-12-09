Disparan contra padre e hijo en la colonia Sonora de Ciudad Obregón

Con heridas que ponen en riesgo la vida, convalecen padre e hijo en un hospital de Ciudad Obregón, luego de ser víctimas de un ataque armado.

Los hechos sucedieron la mañana del martes, en calle Jacinto López entre 400 y Vicente Padilla de la colonia Sonora.

Gabriel E. P. de 70 años y Fabián E. G. de 45 se encontraban trabajando en una obra en construcción en esa zona, cuando ocupantes de un automóvil blanco les dispararon en repetidas ocasiones.

El septuagenario fue trasladado en patrulla a la clínica del seguro social más cercana; en la calle 400 y Paseo Miravalle, donde fue estabilizado para después ingresar a otro nosocomio.

En cuanto a su hijo, paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios y lo llevaron a recibir atención médica, quedando ambos sujetos bajo custodia policiaca.

El sitio el ataque quedó bajo resguardo de las corporaciones policiacas, en tanto que personal de la Fiscalía realizaba las pesquisas correspondientes.