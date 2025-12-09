Condenan a 98 años de cárcel a responsables de homicidio de adulto y bebé en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró una pena global de 98 años, 1 mes y 15 días de prisión ordinaria en contra de Martín Ernesto "N", de 50 años, y Javier Emilio "N", de 39, al ser declarados responsables de los delitos de homicidio infantil y homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometidos en perjuicio de un bebé de 23 días de nacido y de Gustavo Elit "N", respectivamente, en Hermosillo.

En la misma resolución, el Tribunal impuso una multa total de 93 mil 48.48 pesos y ordenó el pago de 101 mil 475.84 pesos por concepto de reparación del daño moral en favor de las personas ofendidas, familiares de ambas víctimas.

La sentencia fue emitida dentro del juicio oral que inició el 18 de noviembre de 2025, continuó con el desahogo de testigos los días 19 y 20 de noviembre, siguió con los alegatos de clausura el 1 de diciembre, y concluyó el pasado 2 de diciembre con el fallo condenatorio y la audiencia de individualización de sanciones.

Los hechos los cometieron el 23 de febrero de 2023, alrededor de las 22:00 horas, en una carreta de venta de alimentos ubicada en la colonia El Ranchito, a donde arribaron los sentenciados con otras personas, descendiendo de varios vehículos y portando armas de fuego, con las que amenazaron y agredieron a quienes se encontraban en el sitio.

Las pruebas expuestas ante el Tribunal acreditaron que Gustavo Elit "N" fue atacado dentro del establecimiento y, al intentar huir, fue perseguido y herido de manera fatal por los acusados.

En su retirada, los agresores realizaron disparos hacia el exterior, impactando el vehículo donde una familia resguardaba a su bebé de 23 días, quien resultó lesionado y falleció horas después mientras recibía atención médica

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), peritos forenses y el agente del Ministerio Público integraron una investigación sólida basada en análisis balísticos, dictámenes periciales, testimonios y evidencias obtenidas conforme a protocolo, lo que permitió reconstruir los hechos y demostrar la participación de ambos responsables.