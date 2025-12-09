Nuevo asesinato en vía pública de Cajeme

La violencia continúa presente en el municipio de Cajeme, luego de que la tarde de este martes una persona fuera asesinada en plena vía pública de la colonia Centro, hecho registrado en el cruce de las calles Tabasco y Allende.

El hecho se suscitó alrededor de las 16:20 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego frente a un establecimiento comercial ubicado por la calle Tabasco, en el tramo comprendido entre Allende y Náinari, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, un grupo de personas armadas interceptó al ahora occiso, accionando en reiteradas ocasiones sus armas de fuego y posteriormente huyeron del sitio; al acudir los paramédicos de Cruz Roja, solo pudieron determinar que la víctima no soportó las heridas perdiendo la vida en el lugar.

Sobre la identidad de la víctima, se supo que esta persona se trata de un masculino de alrededor de 40 años, quien vestía pantalón de mezclilla de color azul, botas de trabajo y una sudadera color negra; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de noviembre a 10.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) a fin de realizar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses para la autopsia de Ley.