Decomisan tráiler con huachicol al norte de Sonora

En un operativo desplegado al norte de Sonora, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), aseguraron un tráiler que transportaba huachicol.

Lo anterior sucedió en la carretera México 15 tramo Nogales - Ímuris, en el kilómetro 207+300, donde los elementos revisaron la unidad de carga que estaba acoplada a dos semirremolques tipo cisterna.

Al no poder acreditar la legal procedencia de los 63 mil litros de hidrocarburo, el chofer de la unidad fue detenido, y junto con el combustible, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de determinar su situación legal.