  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan tráiler con huachicol al norte de Sonora

La unidad de carga estaba acoplada a dos cisternas, donde transportaba el hidrocarburo de dudosa procedencia

Dic. 10, 2025
Decomisan tráiler con huachicol al norte de Sonora

En un operativo desplegado al norte de Sonora, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), aseguraron un tráiler que transportaba huachicol.

Lo anterior sucedió en la carretera México 15 tramo Nogales - Ímuris, en el kilómetro 207+300, donde los elementos revisaron la unidad de carga que estaba acoplada a dos semirremolques tipo cisterna.

Al no poder acreditar la legal procedencia de los 63 mil litros de hidrocarburo, el chofer de la unidad fue detenido, y junto con el combustible, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de determinar su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vuelca camioneta en la calle Tabasco de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca camioneta en la calle Tabasco de Ciudad Obregón

Diciembre 10, 2025

El percance sucedió durante la mañana del miércoles; no se reportaron heridos

Fiscalía trabaja en esclarecer doble homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Fiscalía trabaja en esclarecer doble homicidio en Ciudad Obregón

Diciembre 09, 2025

Las víctimas mortales registradas en la colonia Libertad se trataba de dos hermanas de 14 y 19 años

Prisión preventiva por feminicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Prisión preventiva por feminicidio en Ciudad Obregón

Diciembre 09, 2025

El señalado se mantendrá en prisión preventiva justificada por determinación del juez