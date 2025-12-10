  • 24° C
Policiaca

Vuelca camioneta en la calle Tabasco de Ciudad Obregón

El percance sucedió durante la mañana del miércoles; no se reportaron heridos

Dic. 10, 2025
Volcada sobre el costado derecho, fue como terminó una camioneta refrigerada; perteneciente a una empresa distribuidora de carnes frías, luego de ser embestida por otro vehículo.

El aparatoso incidente ocurrió la mañana del miércoles en el cruce de las calles Tabasco y Jesús García, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Como presunta responsable, figura la conductora de una pick up Ford Ranger de color blanco, misma que transitaba sobre la calle Jesús García.

Al llegar al cruce con la Tabasco, no respetó la señal de alto y le cortó circulación a la camioneta con caja refrigerada, que tenía preferencia de paso. Ambos vehículos resultaron con daños considerables; sin embargo, sus ocupantes salieron ilesos.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota del incidente para los fines legales correspondientes, y ordenaron el traslado de ambas unidades a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

