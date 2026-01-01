Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo 2026: "Salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor"

  • 24° C
Nacional / México

La presidenta dedicó a los mexicanos su reflexión sobre este nuevo ciclo, reafirmó su compromiso con el país e invitó a la reflexión en esta época

Ene. 01, 2026
En el último día de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un mensaje de Año Nuevo a través de un video difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales.

En su mensaje, la mandataria invitó a la reflexión colectiva y expresó sus mejores deseos para el 2026. Con un tono cercano, la mandataria subrayó que el cierre de año es un momento para hacer balance de lo vivido y proyectar esperanza hacia el futuro.

En el mensaje, que dura poco más de un minuto, Sheinbaum Pardo deseó a las y los mexicanos "salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor" para sus familias, el prójimo y la patria. 

Además, reiteró su compromiso de seguir trabajando "en cuerpo y alma por el bien de todas y todos los mexicanos", dejando claro que su prioridad para el nuevo año será la continuidad del proyecto de gobierno y la atención a las necesidades del país. El video concluyó con un mensaje directo y optimista: "¡Feliz año!".

La difusión de este mensaje se dio en un contexto en el que la presidenta también dejó clara su postura frente a las celebraciones de fin de año. 

CLAUDIA SHEINBAUM NO TOMÓ VACACIONES POR AÑO NUEVO

Durante la conferencia matutina del martes 30 de diciembre, Sheinbaum afirmó que no tomaría vacaciones para Año Nuevo y que permanecería trabajando

"Aquí, aquí, trabajando. Ya fue suficiente tres días", señaló al referirse al breve descanso que tomó entre el 25 y el 27 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

La mandataria precisó que esos días fueron una pausa necesaria, pero suficiente, y descartó que el periodo festivo implicara ausencias prolongadas en su agenda. 

Incluso, ante cuestionamientos sobre posibles viajes internacionales en 2026, respondió que por el momento no tiene contempladas salidas del país, reforzando la idea de que el inicio del nuevo año estará marcado por el trabajo en territorio nacional.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum pasó la Navidad en Acapulco, donde se implementó un operativo especial de seguridad

Durante su estancia, compartió un video en el que destacó las labores de remodelación turística realizadas por Fonatur en la avenida costera Miguel Alemán y afirmó que "Acapulco está de pie", invitando a la población a visitar el puerto durante la temporada invernal.

Con este mensaje de Año Nuevo, la presidenta cerró 2025 y dio la bienvenida al 2026 reafirmando un discurso de cercanía, compromiso y continuidad, en el que el descanso queda en segundo plano frente a la responsabilidad de gobernar.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


