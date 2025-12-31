IMSS Bienestar informa el estado de los lesionados tras el accidente del Tren Interoceánico

La atención médica a las personas lesionadas por el accidente del Tren Interoceánico se mantiene activa y coordinada en el estado de Oaxaca, informó IMSS-Bienestar mediante comunicados oficiales difundidos los días 30 y 31 de diciembre. La institución aseguró que los pacientes reciben atención hospitalaria, medicamentos completos al momento del alta y seguimiento médico especializado.

La información fue compartida a través de las redes sociales oficiales de IMSS-Bienestar, como respuesta a la preocupación por el estado de salud de los afectados y ante versiones que señalaban una supuesta falta de atención médica tras el incidente ferroviario.

PACIENTES DADOS DE ALTA TRAS PRESENTAR MEJORÍA

IMSS-Bienestar detalló que el pasado 30 de diciembre seis pacientes que permanecían internados en el Hospital General IMSS-Bienestar de Salina Cruz fueron dados de alta luego de mostrar una evolución clínica favorable.

De acuerdo con el reporte, todas las personas egresadas recibieron los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento en casa. Además, se estableció un seguimiento médico puntual mediante consultas externas en áreas como medicina interna, psicología, traumatología y ortopedia, así como en otras especialidades según cada caso.

PERSONAS QUE CONTINÚAN HOSPITALIZADAS

En el mismo comunicado, la institución informó que ocho personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica conforme a su condición de salud. La distribución de los pacientes es la siguiente:

Tres personas se encuentran en el Hospital General IMSS-Bienestar de Salina Cruz.

de Salina Cruz. Tres más reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Dos pacientes permanecen internados en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

IMSS-Bienestar aseguró que todos los pacientes cuentan con atención médica oportuna y con los insumos necesarios para su recuperación.

La institución también informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se brinda acompañamiento y orientación directa a los familiares de las personas lesionadas. Este apoyo incluye información médica constante y atención institucional durante el proceso de recuperación.

IMSS ACLARA VERSIONES SOBRE PRESUNTA FALTA DE ATENCIÓN

En una segunda publicación, IMSS-Bienestar desmintió información difundida por el medio La Silla Rota, en la que se señalaba una supuesta falta de atención médica a personas lesionadas por el accidente.

La dependencia aclaró que la unidad médica mencionada en dicha nota no forma parte del sistema IMSS-Bienestar, por lo que la información no corresponde a sus servicios. Además, precisó que la publicación no presentó pruebas ni testimonios que respaldaran la acusación sobre la falta de medicamentos o tratamiento médico.

ATENCIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD

Este 31 de diciembre, IMSS-Bienestar informó que tres pacientes hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca reciben atención por especialistas en traumatología y cirugía cardiotorácica, de acuerdo con sus necesidades clínicas.

La institución compartió imágenes del director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, durante un recorrido por el hospital, donde dialogó con pacientes, familiares y personal médico, como parte del seguimiento directo a la atención brindada tras el accidente.