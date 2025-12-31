  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 31 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Denuncian mal manejo del cuerpo de sonorense fallecido en accidente del Tren Interoceánico

En redes sociales circula un video donde el hijo de la persona fallecida evidencia que su papá estaba en un congelador desconectado

Dic. 31, 2025
Cuando sus hijos fueron a recogerlo, presentaba notorios signos de descomposición.
Cuando sus hijos fueron a recogerlo, presentaba notorios signos de descomposición.

Un video difundido en redes sociales ha generado fuertes reacciones sobre el fallecimiento de Rogelio Alfonso Luna Luna, originario de Sonora, quien perdió la vida en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado domingo en Oaxaca.

En la grabación, un joven, presuntamente su hijo, denuncia el trato indebido del cuerpo por parte de una funeraria y de autoridades ministeriales.

En el video, el denunciante señala que el cadáver de su padre fue entregado en condiciones inadecuadas, alegando que permaneció en un congelador horizontal desconectado dentro de la funeraria Ernult en Oaxaca. Atribuye el mal manejo a un retraso en la entrega del cuerpo por parte de las autoridades y a la falta de coordinación por parte del personal del Ministerio Público.

NO HAN EMITIDO RESPUESTA

El joven también hace un llamado a los superiores de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y advierte que llevarán el caso "hasta las últimas consecuencias". Hasta el momento, ni la funeraria ni las autoridades estatales o federales han emitido una respuesta oficial ante las acusaciones.

Rogelio Alfonso Luna Luna fue una de las 13 víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que dejó además 98 heridos. El caso sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sheinbaum firma decreto para eliminar los impuestos a los videojuegos
Nacional / México

Sheinbaum firma decreto para eliminar los impuestos a los videojuegos

Diciembre 31, 2025

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y modifica el impacto de la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado

Héroes anónimos en Oaxaca: así fue el rescate tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico
Nacional / México

Héroes anónimos en Oaxaca: así fue el rescate tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Diciembre 31, 2025

Antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, fueron los propios habitantes de la región quienes reaccionaron de inmediato

Cártel intenta descarrilar tren en Guanajuato a 3 días de la tragedia en Oaxaca
Nacional / México

Cártel intenta descarrilar tren en Guanajuato a 3 días de la tragedia en Oaxaca

Diciembre 31, 2025

Un grupo delictivo habría buscado causar otro ataque ferroviario poco tiempo tras un reciente desastre ocurrido hacia territorio sureño