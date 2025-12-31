Denuncian mal manejo del cuerpo de sonorense fallecido en accidente del Tren Interoceánico

Un video difundido en redes sociales ha generado fuertes reacciones sobre el fallecimiento de Rogelio Alfonso Luna Luna, originario de Sonora, quien perdió la vida en el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado domingo en Oaxaca.

En la grabación, un joven, presuntamente su hijo, denuncia el trato indebido del cuerpo por parte de una funeraria y de autoridades ministeriales.

En el video, el denunciante señala que el cadáver de su padre fue entregado en condiciones inadecuadas, alegando que permaneció en un congelador horizontal desconectado dentro de la funeraria Ernult en Oaxaca. Atribuye el mal manejo a un retraso en la entrega del cuerpo por parte de las autoridades y a la falta de coordinación por parte del personal del Ministerio Público.

#INDIGNANTE ?? terrible negligencia del ministerio público a la hora de entregar cuerpos de víctimas del tren Interoceánico Uno de los cuerpos se encuentra en estado de descomposición al haber sido guardado en un congelador desconectado#MorenaMata #MorenaEsElCáncerDeMéxico pic.twitter.com/k5k9Rt0PVV — Cursor Informativo (@cursorinformat1) December 31, 2025

NO HAN EMITIDO RESPUESTA

El joven también hace un llamado a los superiores de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y advierte que llevarán el caso "hasta las últimas consecuencias". Hasta el momento, ni la funeraria ni las autoridades estatales o federales han emitido una respuesta oficial ante las acusaciones.

Rogelio Alfonso Luna Luna fue una de las 13 víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un accidente que dejó además 98 heridos. El caso sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la República.