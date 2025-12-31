  • 24° C
Cártel intenta descarrilar tren en Guanajuato a 3 días de la tragedia en Oaxaca

Un grupo delictivo habría buscado causar otro ataque ferroviario poco tiempo tras un reciente desastre ocurrido hacia territorio sureño

Dic. 31, 2025
Vías del tren en Guanajuato, donde autoridades detectaron un intento de sabotaje atribuido a un grupo del crimen organizado
Un presunto intento de sabotaje atribuido a un cártel delictivo fue detectado y frustrado en el municipio de Cortazar, Guanajuato, luego de que integrantes del grupo criminal dañaran las vías férreas con la intención de provocar el descarrilamiento de un tren de carga y robar la mercancía.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el maquinista del convoy detectó la anomalía en el riel y logró reducir la velocidad, evitando una tragedia mayor.

GRUPO CRIMINAL HABRÍA CORTADO LOS RIELES

De acuerdo con los reportes, el cártel realizó un corte en uno de los rieles, una maniobra que habría sido suficiente para causar un descarrilamiento si el tren hubiera circulado a velocidad normal. La rápida reacción del operador permitió que la unidad cruzara la zona sin personas lesionadas ni daños graves.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones son utilizadas por grupos delictivos para forzar la detención de trenes y facilitar el robo de su carga.

REFUERZAN SEGURIDAD TRAS INTENTO DE SABOTAJE

Tras el incidente, se reforzó la vigilancia en las vías férreas del corredor industrial de Guanajuato. Elementos de seguridad federal mantienen patrullajes en la zona ante el riesgo de nuevos ataques por parte del cártel involucrado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables, así como para prevenir futuros actos que pongan en riesgo la seguridad ferroviaria y de las comunidades cercanas.

Este intento de sabotaje ocurre a solo unos días del accidente ferroviario registrado en Oaxaca, lo que ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanos por el posible aumento de ataques del crimen organizado contra la infraestructura ferroviaria del país. Especialistas advierten que estas acciones no solo buscan el robo de mercancías, sino que también representan un grave riesgo para trabajadores, comunidades cercanas y el transporte de insumos estratégicos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
