Pensión Bienestar: ¿Cuándo se deposita en enero 2026? Este es el calendario de pagos

El inicio de 2026 viene acompañado del primer depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales más importantes del gobierno federal.

Como ocurre cada inicio de año, miles de beneficiarios esperan conocer cuándo caerá el pago correspondiente a enero–febrero, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado el calendario oficial de pagos, ya circula un calendario tentativo que da una idea clara de cómo podría organizarse la dispersión de recursos durante el primer mes de 2026.

Este esquema, como en ocasiones anteriores, estaría basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario, con el objetivo de evitar saturación en sucursales y cajeros.

De acuerdo con esta información no oficial, los depósitos podrían comenzar entre el 2 y el 5 de enero, aunque el escenario más mencionado apunta a que arranquen el lunes 5 de enero y se distribuyan de la siguiente manera:

CALENDARIO TENTATIVO DE PAGOS PARA ENERO 2026

A: lunes 5 de enero

lunes 5 de enero B: martes 6 de enero

martes 6 de enero C: miércoles 7 y jueves 8 de enero

miércoles 7 y jueves 8 de enero D, E, F: viernes 9 de enero

viernes 9 de enero G: lunes 12 y martes 13 de enero

lunes 12 y martes 13 de enero H, I, J, K: miércoles 14 de enero

miércoles 14 de enero L: jueves 15 de enero

jueves 15 de enero M: viernes 16 y lunes 19 de enero

viernes 16 y lunes 19 de enero N, Ñ, O: martes 20 de enero

martes 20 de enero P, Q: miércoles 21 de enero

miércoles 21 de enero R: jueves 22 y viernes 23 de enero

jueves 22 y viernes 23 de enero S: lunes 26 de enero

lunes 26 de enero U, V: martes 27 de enero

martes 27 de enero W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Es importante subrayar que estas fechas no son oficiales y deberán confirmarse cuando la dependencia publique el calendario definitivo a través de sus canales institucionales y los de su titular, Ariadna Montiel Reyes.

Además, la funcionaria adelantó que en enero de 2026 habrá un incremento en la pensión, aunque no aplicará para todos los beneficiarios.

Los detalles como monto, alcance y quiénes lo recibirán se darán a conocer junto con el calendario oficial. Así que conviene mantener la calma: la información llegará, y llegará completa.

¿CÓMO SABER SI YA TE DEPOSITARON LA PENSIÓN BIENESTAR?

Hay tres formas sencillas y seguras de consultar el saldo:

Cajero automático. Acudiendo a un cajero del Banco del Bienestar, ingresando tu tarjeta y NIP para consultar saldo. Mensaje de texto. Enviando la palabra clave correspondiente junto con los datos solicitados; el sistema responde en minutos. App Bienestar. Descargando la aplicación, registrando tus datos y revisando la sección "Consultar saldo" o "Estado de cuenta".

En enero de 2026 los adultos mayores sí tendrán depósito, las fechas ya se perfilan y el aumento va en camino.