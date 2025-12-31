AICM suspende aterrizajes por neblina este 31 de diciembre; vuelos presentan retrasos, desvíos y cancelaciones

La mañana de este miércoles 31 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió de manera temporal todos los aterrizajes debido a la presencia de un denso banco de neblina que se formó desde la madrugada.

Estas condiciones han afecta la visibilidad en la zona oriente de la capital de México y en las inmediaciones del puerto aéreo, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el AICM informó que la medida se tomó por razones de seguridad operacional, al tiempo que aclaró que los despegues continuaban realizándose con normalidad.

"Esta mañana, debido a la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad. Seguiremos informando", señaló la administración aeroportuaria.

No obstante, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar retrasos también en las salidas, situación que habría provocado un efecto dominó en otros aeropuertos del país.

IMPACTO DE LA NEBLINA EN OPERACIONES Y VIALIDADES

Algunos pasajeros aseguraron que la demora en los despegues desde la Ciudad de México habría impactado la programación de vuelos en el aeropuerto de Guadalajara, generando inconformidad entre viajeros en plena temporada alta por las celebraciones de fin de año.

Por su parte, el C5 de la Ciudad de México advirtió que la neblina no solo afecta las operaciones aéreas, sino también la circulación vehicular en las vialidades cercanas al aeropuerto.

Se reportó baja visibilidad en Circuito Interior y Norte 29, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, así como en Avenida 608 y Avenida 412, en la colonia San Juan de Aragón IV Sección, donde se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones.

Aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobus confirmaron afectaciones en sus operaciones, incluyendo retrasos, desvíos y algunas cancelaciones.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DEL AICM ANTE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con testimonios de pasajeros, varios vuelos fueron redirigidos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como alternativa para completar sus trayectos, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuál será el protocolo para la reubicación, compensaciones o traslados hacia la Ciudad de México.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron que las operaciones se reanudarán conforme mejoren las condiciones meteorológicas y recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales del AICM y de sus aerolíneas, así como consultar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, especialmente en una jornada clave por el cierre de año.